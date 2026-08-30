¿Por qué ponemos flores en la mesa?
ZONA VERDE
Durante el siglo XIX, las flores conquistaron definitivamente los interiores. El interés por la jardinería y las nuevas variedades llegadas de diferentes lugares hicieron que los arreglos fueran cada vez más elaborados.
Hoy nos parece completamente natural encontrar flores en una mesa preparada para una celebración. En una boda, una comida especial o una cena en casa, un pequeño jarrón con flores consigue transformar el espacio casi de inmediato. Pero ¿en qué momento comenzamos a utilizarlas para decorar nuestras mesas?
La relación entre las flores y las celebraciones viene de muy antiguo. Griegos y romanos ya utilizaban flores, hojas, guirnaldas y plantas aromáticas durante sus banquetes. No existía todavía el centro de mesa tal y como lo conocemos actualmente, pero la vegetación estaba muy presente. Las flores se asociaban a la celebración, la abundancia y también se utilizaban por sus aromas.
Durante la Edad Media las flores tenían menos protagonismo ornamental, mientras que las hierbas aromáticas y otras plantas se utilizaban con frecuencia para perfumar los espacios. Poco a poco, a medida que los grandes banquetes adquirieron mayor importancia social, la mesa comenzó a convertirse también en un lugar para mostrar gusto y sofisticación.
A partir del Renacimiento y, especialmente, durante los siglos XVII y XVIII, las mesas de las clases acomodadas empiezan a transformarse en auténticos escenarios. Flores y frutas compartían espacio con porcelanas, fuentes, candelabros y piezas de plata. Ya no se trataba únicamente de servir la comida: la presentación también empezaba a importar.
Los bodegones de aquella época son una buena muestra de ello. Curiosamente, algunas de esas combinaciones que contemplamos en pinturas de hace siglos vuelven hoy a aparecer en la decoración de mesas contemporáneas.
Durante el siglo XIX, las flores conquistaron definitivamente los interiores. El interés por la jardinería y las nuevas variedades llegadas de diferentes lugares hicieron que los arreglos fueran cada vez más elaborados. El centro floral comenzó así a ocupar un lugar habitual en las mesas preparadas para recibir invitados. Desde entonces, las formas de decorar han cambiado muchísimo. Hemos pasado por épocas de grandes arreglos simétricos y elevados, composiciones compactas y centros cargados de flores hasta llegar a propuestas mucho más naturales. Hoy podemos encontrar una única rama en un recipiente, pequeños jarrones repartidos por la mesa, flores que parecen recién recogidas del jardín o composiciones que recorren toda su longitud.
Quienes trabajamos con flores sabemos que decorar una mesa no consiste simplemente en colocar un centro bonito. Hay que tener en cuenta la forma y el tamaño de la mesa, la vajilla, los textiles, la iluminación y el espacio que necesitan los invitados. Incluso la altura es importante: un arreglo puede ser espectacular, pero si impide conversar o ver a la persona que tenemos enfrente, probablemente no sea el adecuado.
En los últimos años también hemos recuperado elementos que parecían olvidados. Frutas, ramas, hojas y plantas aromáticas vuelven a mezclarse con las flores. Uvas, limones, higos o manzanas aparecen cada vez con más frecuencia en las mesas, creando composiciones menos rígidas, con un aspecto más natural y una riqueza de texturas muy interesante.
Las tendencias seguirán cambiando, como lo han hecho durante siglos. Cambiarán las flores, los recipientes, los colores y las formas de colocarlas. Pero hay algo que parece mantenerse: seguimos poniendo flores sobre la mesa porque pocas cosas consiguen transformar de una manera tan sencilla un lugar en el que vamos a reunirnos, conversar y celebrar.
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