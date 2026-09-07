Los fondos de lucha contra el cáncer se reducen en España

El presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), Ramón Reyes, reclamó un incremento sostenido de la investigación en España para compensar la drástica reducción de la financiación europea. Reyes alertó de que el fin del proyecto Next Generation y los recortes en el programa Horizonte Europa sitúan al país en una “encrucijada peligrosa” provocada por un escenario presupuestario “menguante”, donde las nuevas prioridades geopolíticas amenazan con paralizar los avances logrados.

Coincidiendo con la presentación de la campaña Proyectos de investigación que impulsan proyectos de vida, el directivo criticó que los fondos comunitarios para la segunda fase del programa se hayan recortado en 800 millones de euros a partir de 2028. Esta decisión provoca que el cáncer “desaparezca del mapa” de prioridades en la UE, generando enorme inquietud tras una década en la que se invirtieron 4.000 millones de euros en el ámbito continental.

Enfermedad en aumento

Pese a que la inversión pública en estudios científicos en España crecieron un 60 % desde 2022, Reyes advirtió sobre el riesgo de no garantizar la continuidad de estos proyectos cuando los recursos comunitarios se agoten. A su juicio, resulta indispensable destinar más presupuesto estatal, dado que la incidencia de la enfermedad continúa aumentando, especialmente entre menores de 50 años, y se calcula que la mitad de la población padecerá algún tumor a lo largo de su vida.

La nueva campaña de la AECC se enmarca en el décimo aniversario del Día Mundial de la Investigación en Cáncer, que se celebra el 24 de septiembre, e incluirá un acto internacional en Bruselas presidido por la reina Letizia. La entidad destina anualmente más de 157 millones de euros a apoyar la ciencia, financiando a más de 3.000 investigadores que generaron cerca de 2.000 avances desde el año 2020.

Por su parte, la directora general de la AECC, Isabel Orbe, enfatizó que la ciencia aplicada al cáncer es cada vez más personalizada. Durante el acto, investigadoras como Marta Molina y Ana Ortega reivindicaron la importancia de la estabilidad laboral, la financiación a largo plazo y el impulso a la investigación básica para superar las resistencias a tratamientos. Finalmente, la paciente Fernanda Picón propuso la creación de una casilla en la declaración de la renta para apoyar el desarrollo científico.