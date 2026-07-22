Francia prohíbe las redes sociales a los menores de 15 años y se convierte en el primer país de Europa en hacerlo

Francia ha dado un paso sin precedentes en Europa al aprobar de forma definitiva la prohibición del acceso a las redes sociales para los menores de 15 años. La nueva legislación, respaldada por el Parlamento francés, convierte al país en el primero de la Unión Europea en imponer una restricción general de este tipo con el objetivo de proteger a niños y adolescentes de los riesgos asociados al uso de estas plataformas.

El texto recibió un amplio respaldo parlamentario. Primero fue aprobado por el Senado con 243 votos a favor y dos en contra, y horas después obtuvo el visto bueno definitivo de la Asamblea Nacional con 279 votos a favor y 81 en contra, culminando varios meses de tramitación.

Tras la aprobación, el presidente francés, Emmanuel Macron, celebró la medida y aseguró que supone un avance en la protección de los menores. "Francia abre el camino en Europa para proteger a nuestros niños y adolescentes. Seguimos adelante", afirmó en un mensaje publicado en la red social X.

Entrará en vigor en septiembre

La ley prevé que la prohibición comience a aplicarse el 1 de septiembre de 2026 para todas las nuevas cuentas que se creen en las plataformas afectadas, coincidiendo con el inicio del curso escolar.

En el caso de los perfiles que ya existen, las empresas dispondrán de un período transitorio de cuatro meses para adaptarse a la normativa, por lo que las cuentas de menores deberán quedar suspendidas a partir del 1 de enero de 2027.

La norma no establece un sistema concreto para verificar la edad de los usuarios, por lo que serán las propias plataformas, como TikTok, Facebook o Instagram, las que deberán implantar mecanismos eficaces para impedir el acceso de menores de 15 años.

Excepciones y móviles en los institutos

La legislación excluye de la prohibición determinados servicios digitales de carácter educativo o informativo, como las enciclopedias en línea —entre ellas Wikipedia—, así como proyectos de software libre y plataformas educativas.

Además, amplía la prohibición del uso de teléfonos móviles a los institutos, una medida que hasta ahora solo afectaba a los centros de primaria y secundaria, aunque cada centro podrá contemplar excepciones en su reglamento interno.

España estudia una regulación similar

La ministra delegada de Asuntos Digitales, Anne Le Hénanff, destacó que Francia se convierte en pionera en Europa al fijar una "mayoría digital" en los 15 años. Según explicó, una coalición de 15 países europeos, entre ellos España, estudia incorporar regulaciones similares a sus legislaciones nacionales.

Francia sigue así los pasos de Australia, que fue el primer país del mundo en aprobar una restricción de este tipo, aunque en su caso fijó el límite en los 16 años.