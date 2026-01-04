Fraudes en WhatsApp: desde el “hijo en apuros” al secuestro de cuentas

En 2025, WhatsApp se ha consolidado como una de las plataformas de mensajería más populares del mundo, con más de 3.000 millones de usuarios, lo que la convierte también en un foco importante de fraude digital. Los ciberdelincuentes aprovechan la confianza, la inmediatez y la familiaridad de la aplicación para realizar estafas que combinan ingeniería social, manipulación emocional y suplantación de identidad.

Uno de los fraudes más comunes es el del “hijo en apuros”, donde los delincuentes envían mensajes desde números desconocidos haciéndose pasar por hijos o familiares en situaciones urgentes que requieren dinero. La presión emocional inducida logra que muchas víctimas actúen sin verificar la identidad del remitente. Otra técnica novedosa es el “Ghost Pairing” o secuestro silencioso de cuentas, que permite a los estafadores vincular la cuenta de WhatsApp de la víctima a otro dispositivo mediante códigos de verificación obtenidos por engaño, sin necesidad de robar la SIM ni la contraseña.

A veces la estafa no llega en un mensaje de WhatsApp, sino que comienza en Facebook o TikTok

Además, las suplantaciones de organismos oficiales y grandes marcas son frecuentes, con mensajes que simulan provenir de empresas como Amazon o instituciones como la DGT, alertando de multas, problemas con pedidos o cargos sospechosos.

Para prevenir estas estafas, la educación digital, la prevención y la activación de medidas de seguridad, como la verificación en dos pasos, son esenciales para protegerse. Los expertos recomiendan desconfiar de mensajes inesperados, incluso de contactos conocidos, no compartir códigos de verificación, verificar la identidad del remitente por canales alternativos y evitar pulsar enlaces sin comprobar su autenticidad. Ninguna entidad legítima solicita pagos urgentes o datos personales por WhatsApp.