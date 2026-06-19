Galicia da comienzo al verano marcado por un nuevo eclipse

El verano comenzará mañana a las 10.24 horas y se prolongará durante 93,65 días, convirtiéndose en la estación más larga del año. Finalizará el próximo 23 de septiembre, según informa el Observatorio Astronómico Ramón María Aller de la Universidade de Santiago de Compostela (USC).

El coordinador científico del observatorio, José Ángel Docobo, destaca que “este año el mes de agosto va a ser excepcional” por la llegada de un eclipse total de Sol visible en Galicia, un fenómeno que no se producía desde el 17 de abril de 1912. El astrónomo recuerda que en aquella ocasión la duración de la totalidad fue de apenas un segundo y subraya que “tendrán que pasar 154 años para que pueda contemplarse otro semejante en el noroeste peninsular”.

La fase total del eclipse se producirá el 12 de agosto sobre las 20.28 horas y será especialmente visible en el norte de Galicia, con A Mariña lucense como la zona donde más durará la totalidad, alrededor de un minuto y 45 segundos. También será total en buena parte de las provincias de Lugo y A Coruña y en zonas del oriente ourensano, como O Barco de Valdeorras, que ya vivió un eclipse total en 1912.

La noche del eclipse coincidirá con las Perseidas, por lo que no se descarta que pueda observarse alguna estrella fugaz

De hecho, el recorrido del eclipse será muy similar al registrado el 30 de agosto de 1905, otro de los grandes acontecimientos astronómicos vividos en Galicia. El fenómeno comenzará alrededor de las 19.30 horas, cuando la Luna empiece a ocultar progresivamente el Sol, y concluirá hacia las 21.20 horas. Según Docobo, la línea límite de la totalidad pasará por el aeropuerto compostelano de Lavacolla, mientras que en ciudades como Lugo, Ferrol o A Coruña la fase total superará el minuto de duración. En el Altar do Sol de Alperiz, en Lalín, la totalidad será más breve y rondará los 20 segundos.

Además, el científico recuerda que la noche del eclipse coincidirá con las Perseidas, por lo que no se descarta que pueda observarse alguna estrella fugaz durante los instantes de oscuridad total. También señala que el 28 de agosto tendrá lugar un eclipse casi total de Luna, cuyo máximo se producirá poco después de las seis de la madrugada. Por otra parte, la USC destaca que la primavera que ahora termina ha sido la más seca de los últimos 50 años en Santiago, con apenas 83,2 litros por metro cuadrado de lluvia registrados.

La cifra queda muy lejos de la media habitual de 340 litros por metro cuadrado y también del anterior récord de sequía primaveral, registrado en 1990 con 146 litros por metro cuadrado. Además, en las últimas décadas hubo varias primaveras que superaron los 500 litros por metro cuadrado de precipitaciones, lo que pone aún más de relieve el carácter excepcionalmente seco de este año.