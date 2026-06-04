Galicia, referente aeroespacial

La joven empresa aeroespacial Kreios Space lleva años centrada en el desarrollo de un proyecto sin precedentes: la creación de un satélite que permite funcionar a altitudes hasta ahora inexploradas de entre 150 y 300 kilómetros y que emplea partículas atmosféricas a modo de combustible.

Esta historia comienza hace seis años con seis jóvenes estudiantes de una misma promoción de ingeniería aeroespacial en Barcelona. Uno de ellos, Francisco Boira, tomó una decisión: trabajar en un proyecto de final de grado que transformase las condiciones en las que operan los satélites.

Movimos la empresa aquí. Absolutamente toda la actividad de Kreios Space está en Galicia y va a seguir en Galicia

“Estudié la viabilidad técnica y de mercado de la ingeniería satelital de Kreios Space. Vimos la oportunidad de mercado de orbitar los satélites más cerca que nunca; entonces, a raiz de ese trabajo de final de grado, nos reunimos y dijimos: ‘Ostras, ¿por qué no montamos una empresa de esto?’, explica Boira. Se trataba de un terreno inexplorado y, aunque todavía no lo sabían, aquello marcaría el comienzo de un camino de éxitos que consolidaría a Galicia como uno de los centros punteros del sector en Europa.

Los seis jóvenes fundadores empezaron a moverse, se apuntaron a premios de “startups”, consecharon grandes resultados. Los premios trajeron dinero y esto ayudó pronto a materializar la empresa en 2021, que haría sus primeras pruebas fuera de España con el objetivo de crear una primera “armadura tecnológica”. Aunque, tal y como recuerda Boira, ”las empresas no tenían entonces ese foco industrial, el mercado no existía”.

Los comienzos

Tras reunir los suficientes fondos y materiales, los seis jóvenes se mudaron a Lugo en 2022, donde impulsaron un programa de aceleración del sector aeroespacial que bautizaron como BF Aero. Aquel programa llamó pronto la atención de la Xunta de Galicia, que se volcó en la financiación del proyecto. Para Kreios Space, eso supuso “entrar por fin en el ecosistema gallego” gracias a un respaldo institucional que “fue bastante recíproco, bastante bidireccional, y que se hizo cada vez más entusiasta”.

Las nuevas subvenciones supusieron un punto de inflexión. “El factor decisivo”, expone Boira, “fue la construcción de una camara de vacío, el elemento clave que se necesita para probar las tecnologías satelitales y simular las condicones de órbita, algo que fue financiado a través del Igape. Así es como movimos toda la empresa a Galicia. Absolutamente toda la actividad de Kreios Space está en Galicia y va a seguir en Galicia”. En 2024 la empresa se trasadó al barrio de Bouzas, en Vigo. A pesar de que el centro de trabajo del que disponían en Lugo se encontraba en una fase avanzada de desarrollo, la ciudad olívica permitía ampliar todavía más las fronteras. Finalmente, a la espera de una nueva licitación pública, el equipo se mudó en marzo de este año al Parque Empresarial de Porto do Molle, en el concello de Nigrán. “Acabamos de mudarnos, ya tenemos nuestras nuevas naves disponibles”, recuerda Boira. Unas naves que tal vez sean las definitivas por el excepcional entorno en el que se encuentran.

El Silicon Valley de Galicia

“Creo que podemos considerar a Nigrán el Silicon Valley de Galicia. De hecho, los grandes protagonistas del polo aeroespacial gallego están aquí, tanto las tecnológicas como el sector de la defensa. Aquí estaban empresas del peso como Alén Space. Había más industria y estaban los usuarios de nuestras cámaras de vacío”, afirma Boira.

Es en el Silicon Valley de Galicia donde se consolida un sueño de seis años de historia y trabajo duro. “Cuando haces una tecnología de este tipo sabes que el reto es astronómico. Nunca mejor dicho. Estás haciendo una tecnología que nadie ha hecho. Obviamente si tuvieras la certeza de que es facil hacerlo ya lo habrían hecho otros. Siempre salen imprevistos. Al final es echarle horas y remar todos juntos, que es de lo que se trata, ¿no?”, resume Boiras visiblemente feliz. Uno de los seis jóvenes ingenieros que ha logrado desarrollar un hito sin precedentes, una tecnología, conocida como propulsión eléctrica de respiración atmosférica (ABEP), que permite eliminar la necesidad de llevar combustible a bordo, haciendo posible compensar de manera continua el arrastre atmosférico de los satélites.