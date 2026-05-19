El Gobierno apuesta por una inversión masiva en ciencia

LA SALUD DE DORMIR
La mitad de los gallegos tiene problemas de sueño
LIDERAZGO TECNOLÓGICO
El Gobierno aprobó ayer la Estrategia Deep Tech 2026-2030, a iniciativa del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (Miciu) y el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, dotada con 8.000 millones de euros, con el objetivo de transformar las altas capacidades científicas de España en liderazgo tecnológico.
“Las Deep Tech son tecnologías que nacen de décadas de investigación científica y que transforman en profundidad nuestra vida cotidiana. Para que nos entendamos con un lenguaje muy sencillo: las tecnologías profundas son ciencia ficción hasta que se desarrollan y se convierten en ciencia y en realidad”, explicó la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Así, entre otros ejemplos, señaló que “fue tecnología profunda Internet hasta que se descubrió y existió. Fueron tecnología profunda los móviles. Ha sido tecnología profunda el 5G”. “Es decir, son aquellas aspiraciones de desarrollos científicos y tecnológicos que pueden causar un gran impacto en la sociedad y que necesitan, por tanto, un apoyo extraordinario. Porque, por lo ambiciosas que son, necesitan más tiempo de maduración, más inversión, más riesgo”, precisó.
Como lamentó Morant, “muchas veces esas ideas de los científicos son apoyadas” pero otras veces, “las tecnologías se quedan en un cajón y pasan por lo que los científicos llaman el valle de la muerte, es decir, que desaparecen”. En este punto, destacó que España tiene “la capacidad de acompañar a estos anhelos científicos”.
“Esta estrategia supone una apuesta decidida por tecnologías de vanguardia con un enorme potencial transformador, como la inteligencia artificial, la biotecnología, las tecnologías cuánticas o la computación avanzada. Con esta hoja de ruta, el Gobierno busca reforzar el ecosistema científico y tecnológico en nuestro país y, al mismo tiempo, pretendemos atraer talento e inversión y situar a España en la primera línea”, añadió la ministra portavoz, Elma Saiz.
La Estrategia es fruto de la colaboración de 13 ministerios y su desarrollo requiere una coordinación estrecha con comunidades autónomas, universidades, centros de investigación, centros tecnológicos y empresas, así como con la UE.
La Estrategia se va a centrar en diez áreas estratégicas: Biotecnología y salud; Tecnologías para la sostenibilidad y energías limpias; Tecnologías de Inteligencia Artificial y del dato; Tecnologías avanzadas de semiconductores; Conectividad avanzada, navegación y tecnologías digitales; Robótica y sistemas autónomos; Materiales avanzados, fabricación y reciclaje; Tecnologías de detección avanzadas; Tecnologías cuánticas y Tecnologías del espacio y propulsión.
