El Gordo de La Primitiva deja el mayor premio de España en una parroquia de Galicia
CINCO CIFRAS
El Gordo de La Primitiva deja 64.340 euros en una parroquia de 1.000 habitantes de Galicia con uno de los dos boletos de segunda categoría premiados en el sorteo.
El sorteo de El Gordo de La Primitiva celebrado este domingo, 16 de agosto, ha dejado uno de sus grandes premios en Galicia. La fortuna ha sonreído a una parroquia de la provincia de A Coruña.
El Despacho Receptor número 29.210 de Baio, parroquia de Zas, validó uno de los dos boletos acertantes de segunda categoría (5+0). El otro boleto premiado fue sellado en la Administración de Loterías número 1 de Carlet, en Valencia.
Cada uno de los dos boletos de segunda categoría recibirá un premio de 64.340,08 euros, según el reparto oficial de premios del sorteo.
El sorteo registró una recaudación de 3.553.095 euros y dejó también miles de premios en las categorías inferiores. En total, hubo 21 acertantes de tercera categoría, con un premio unitario de 1.114,11 euros, además de otros 198 boletos premiados en la cuarta categoría.
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