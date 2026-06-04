La Primitiva deja un premio de decenas de miles de euros en un lugar habitual en Ourense

La suerte ha vuelto a caer en un punto habitual de Ourense. En el sorteo de La Primitiva celebrado el jueves 4 de junio de 2026, la Administración de Loterías Nº 4 de la ciudad ha validado uno de los tres boletos acertantes de Segunda Categoría.

El premio asignado a esta categoría asciende a un total de 70.407,54 euros. La apuesta fue sellada en la Administración de Loterías Nº 4 de Ourense, establecimiento comercialmente denominado Lotería La Suerte de Ervedelo y administrado por Luis Enrique Carballeda, uno de los tres conocidos "Hermanos de la Suerte".

Detalles del sorteo y combinación Ganadora

Los números correspondientes a la jornada son los siguientes:

Combinación ganadora: 38, 32, 35, 25, 16 y 40.

Número complementario: 18.

Reintegro: 9.

Joker: 1747075.

Distribución del premio y datos de la administración

El boleto agraciado cumplió con las condiciones de la Segunda Categoría, que requiere la acertada predicción de 5 números de la combinación principal más el número complementario. La apuesta fue sellada en la Administración de Loterías Nº 4 de Ourense, establecimiento comercialmente denominado Lotería La Suerte y administrado por Luis Enrique Carballeda, miembro de los conocidos "Hermanos de la Suerte".

En este mismo sorteo se registraron otros dos boletos con la misma cuantía en la Administración Nº 4 de Leioa (Bizkaia) y en la Nº 2 de El Vendrell (Tarragona).