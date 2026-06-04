La Primitiva deja un premio de decenas de miles de euros en un lugar habitual en Ourense
SEGUNDA CATEGORÍA
El sorteo de La Primitiva del 4 de junio de 2026 deja un premio de decenas de miles de euros en Ourense
La suerte ha vuelto a caer en un punto habitual de Ourense. En el sorteo de La Primitiva celebrado el jueves 4 de junio de 2026, la Administración de Loterías Nº 4 de la ciudad ha validado uno de los tres boletos acertantes de Segunda Categoría.
El premio asignado a esta categoría asciende a un total de 70.407,54 euros. La apuesta fue sellada en la Administración de Loterías Nº 4 de Ourense, establecimiento comercialmente denominado Lotería La Suerte de Ervedelo y administrado por Luis Enrique Carballeda, uno de los tres conocidos "Hermanos de la Suerte".
Detalles del sorteo y combinación Ganadora
Los números correspondientes a la jornada son los siguientes:
- Combinación ganadora: 38, 32, 35, 25, 16 y 40.
- Número complementario: 18.
- Reintegro: 9.
- Joker: 1747075.
Distribución del premio y datos de la administración
El boleto agraciado cumplió con las condiciones de la Segunda Categoría, que requiere la acertada predicción de 5 números de la combinación principal más el número complementario. La apuesta fue sellada en la Administración de Loterías Nº 4 de Ourense, establecimiento comercialmente denominado Lotería La Suerte y administrado por Luis Enrique Carballeda, miembro de los conocidos "Hermanos de la Suerte".
En este mismo sorteo se registraron otros dos boletos con la misma cuantía en la Administración Nº 4 de Leioa (Bizkaia) y en la Nº 2 de El Vendrell (Tarragona).
Contenido patrocinado
También te puede interesar
CATEDRAL DE OURENSE
Galería | Ourense celebra con solemnidad el día del Corpus Christi
DEFIENDEN LA GESTIÓN
La CIUG admite que solo una persona revisa los exámenes
FALTA DE NATURALEZA
El Posío reabre sus puertas con más cemento que verde
Lo último
ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: viernes, 5 de junio
COTIZACIÓN BURSÁTIL
SpaceX programa la mayor salida a bolsa de la historia