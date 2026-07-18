Gráfico | Se incautaron más de 7,3 millones de productos falsificados durante 2025 en España

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se incautaron durante 2025 de un total de 7.349.839 productos falsificados en España, cuyo valor de mercado ascendía a 694.344.575 euros, según los datos del Ministerio del Interior sobre la lucha contra los delitos contra la propiedad industrial. La cifra supone el segundo mayor valor económico de mercancía falsificada requisada desde 2012, solo por detrás de los 994,5 millones de euros registrados en 2018.

El importe de los productos intervenidos representa además un importante incremento respecto a 2024, cuando el valor de las falsificaciones incautadas fue de 251,4 millones de euros, lo que supone casi triplicar la cifra del ejercicio anterior. También supera ampliamente los registros de 2023 (148,9 millones de euros), 2022 (121,6 millones) y 2019 (143,4 millones), situándose en niveles que solo habían alcanzado años como 2013 (812,1 millones), 2015 (767,8 millones) o 2016 (702,8 millones).

Durante el pasado año se desarrollaron 1.677 operaciones policiales, que concluyeron con 1.429 personas detenidas o investigadas por su presunta implicación en delitos relacionados con la falsificación de productos y la vulneración de los derechos de propiedad industrial.

Las actuaciones permitieron retirar del mercado millones de artículos falsificados de distintos sectores, una actividad ilícita que genera importantes pérdidas económicas para las empresas, perjudica a los consumidores y favorece la economía sumergida y las redes de delincuencia organizada.

Las autoridades recuerdan que la comercialización de productos falsificados no solo vulnera los derechos de propiedad industrial y provoca un importante perjuicio económico a las marcas, sino que también puede suponer un riesgo para la salud y la seguridad de los consumidores, especialmente cuando se trata de medicamentos, cosméticos, juguetes, componentes eléctricos o piezas de automoción que no cumplen los controles de calidad exigidos.

Los datos de 2025 reflejan un repunte muy significativo del valor de las falsificaciones intervenidas, devolviendo las cifras a niveles que no se registraban desde hace casi una década y evidenciando la intensa actividad desarrollada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra este tipo de delitos.