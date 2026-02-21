La historia viral que ha dado la vuelta al mundo: Punch, el mono bebé huérfano de Japón

Las redes sociales se vuelcan con Punch, un mono bebé huérfano cuya historia ha viajado desde Japón hacia todo el mundo. Punch es un macaco japonés nacido el 26 de julio de 2025 en el zoológico de Ichikawa. Poco después de nacer, fue rechazado por su madre, lo que puso en riesgo su supervivencia y supuso que crease un apego a un gran orangután de peluche.

Punch, el protagonista de la nueva historia viral en redes sociales. | X: @SuperViiral

Esta "madre sustituta" le fue ortorgada por los funcionarios del zoológico y fue clave para su popularización. Los vídeos e imágenes del mono bebé abrazando y acompañándose siempre de este compañero de tela conmovió al mundo y se volvió viral en redes sociales, generando millones de visualizaciones.

El abandono de su madre también provocó que los cuidadores tuvieron que alimentarlo y cuidarlo de forma artificial, lo que dificultó su relación con otros animales. Punch inicialmente tuvo dificultades para socializar, mostrando "signos de ansiedad y aislamiento". Sin embargo, un cuidador afirmó que, a pesar del ostracismo ocasional por parte de otros macacos, Punch era "mentalmente fuerte". Takashi Yasunaga, director del zoológico y jardín botánico de Ichikawa, describió a Panchi-kun como muy extrovertido.

En esta línea, uno de los vídeos más virales de Punch se basa en una agresión por parte de otro mono. La respuesta tan intensa en redes provocó que el propio zoológico emitiese un comunicado. "Actualmente estamos al tanto de varios vídeos que se están compartiendo ampliamente. Punch trató de acercarse y comunicarse con otro bebé del grupo, pero ese bebé lo evitó. Después de que Punch dejó de comunicarse y se sentó, parece que fue agarrado y arrastrado por un mono adulto", afirmaban desde el centro.

El Ichikawa City Zoo explicó que la agresión la habría efectuado la madre de este bebé con el que trató de interactuar al poder considerar que lo estaba molestando y aclara que "A través de estas experiencias, ha estado aprendiendo los métodos de comunicación necesarios para vivir como un mono dentro del grupo".

Según los funcionarios del zoológico, la popularidad de Punch en Internet provocó un aumento en el número de visitantes al zoológico a partir de febrero de 2026. Tras viralizarse su historia, comenzaron a formarse "enormes filas" afuera del Zoológico de la Ciudad de Ichikawa, algo que los funcionarios del zoológico consideraron sin precedentes, lo que los obligó a disculparse por las demoras en la entrada.

Asimismo, esta historia provocó una gran donación por parte de IKEA, ya que el peluche de Punch era uno de su colección. El 17 de febrero, los representantes de IKEA visitaron el zoológico de la ciudad de Ichikawa y donaron 33 juguetes del eterno compañero del mono bebé.