ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: domingo, 15 de febrero
El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este domingo, 15 de febrero. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.
21 de marzo - 20 de abril
Algo de cansancio acumulado; baja el ritmo. Situaciones que exigen paciencia
21 abril - 20 mayo
El la salud estarás estable, aunque te conviene moverte más. Progreso lento pero seguro.
21 mayo - 21 junio
Nerviosismo pasajero; busca una distracción. En el trabajo las noticias cambiarán tus planes.
22 junio - 22 julio
Nerviosismo pasajero; busca distracción. En el amor, rercanía y apoyo sincero.
23 julio - 23 agosto
Buena vitalidad; evita excesos. En el trabajo tendrás iniciativas bien valoradas.
24 agosto - 23 septiembre
Atención a tensiones digestivas. Gestos simples que fortalecen el vínculo.
24 septiembre - 23 octubre
Equilibrio si cuidas el descanso. Es buen momento para los recuerdos laborales.
24 octubre - 22 noviembre
Evita el desgaste mental. Hoy vivirás una jornada estratégica y positiva en el trabajo.
23 noviembre - 21 diciembre
Energía variable; regula rutinas. Necesitas un poco de espacio personal.
22 diciembre - 20 enero
Responsabilidades bien gestionadas. En el amor demostrarás seguridad y confianza.
21 enero - 19 febrero
Cambios de ánimo; busca equilibrio. Vivirás una jornada de encuentros inesperados.
20 febrero - 20 marzo
Necesitas descansar para recuperar fuerzas. Estarás romántico y sensible.
¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del sábado.
