Horóscopo del día: domingo, 15 de febrero

El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este domingo, 15 de febrero. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Algo de cansancio acumulado; baja el ritmo. Situaciones que exigen paciencia

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

El la salud estarás estable, aunque te conviene moverte más. Progreso lento pero seguro.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

Nerviosismo pasajero; busca una distracción. En el trabajo las noticias cambiarán tus planes.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

Nerviosismo pasajero; busca distracción. En el amor, rercanía y apoyo sincero.

♌ LEO

23 julio - 23 agosto

Buena vitalidad; evita excesos. En el trabajo tendrás iniciativas bien valoradas.

♍ VIRGO

24 agosto - 23 septiembre

Atención a tensiones digestivas. Gestos simples que fortalecen el vínculo.

♎ LIBRA

24 septiembre - 23 octubre

Equilibrio si cuidas el descanso. Es buen momento para los recuerdos laborales.

♏ ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

Evita el desgaste mental. Hoy vivirás una jornada estratégica y positiva en el trabajo.

♐ SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

Energía variable; regula rutinas. Necesitas un poco de espacio personal.

♑ CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 enero

Responsabilidades bien gestionadas. En el amor demostrarás seguridad y confianza.

♒ ACUARIO

21 enero - 19 febrero

Cambios de ánimo; busca equilibrio. Vivirás una jornada de encuentros inesperados.

♓ PISCIS

20 febrero - 20 marzo

Necesitas descansar para recuperar fuerzas. Estarás romántico y sensible.

¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del sábado.