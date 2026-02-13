ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: sábado, 14 de febrero
El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este sábado, 14 de febrero. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.
21 de marzo - 20 de abril
Hoy serás capaz de proponer nuevas iniciativas en tu trabajo que te abrirán nuevas opciones.
21 abril - 20 mayo
En el aspecto amoroso tendrás un día que estará lleno de romanticismo y de gestos sinceros.
21 mayo - 21 junio
En tu trabajo sufrirás una serie de cambios que te exigirán una rápida adaptación.
22 junio - 22 julio
Si consigues tener claras tus responsabilidades laborales alcanzarás el éxito.
23 julio - 23 agosto
Durante el día de hoy recibirás el reconocimiento que te mereces por todo tu esfuerzo.
24 agosto - 23 septiembre
Para obtener los resultados esperados en tu trabajo debes tener mucha más organización.
24 septiembre - 23 octubre
La jornada de hoy puede ser un buen momento para negociar y alcanzar acuerdos.
24 octubre - 22 noviembre
Para no tener problemas de salud debes evitar sobrecargas en el aspecto emocional.
23 noviembre - 21 diciembre
Es posible que te propongan nuevos proyectos laborales que pueden ser muy estimulantes.
22 diciembre - 20 enero
En el amor disfrutas de un buen momento que está lleno de estabilidad y de compromiso.
21 enero - 19 febrero
Tu alto nivel de creatividad te permitirá destacar en todas las ta-reas que te encarguen.
20 febrero - 20 marzo
El romanticismo y la sensibilidad están en alza y ayudarán a mejorar tu vida sentimental.
¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del viernes.
ORÁCULO DAS BURGAS
