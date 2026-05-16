Horóscopo del día: domingo, 17 de mayo

El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este domingo, 17 de mayo. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Jornada intensa de trabajo con necesidad de reaccionar rápido ante cambios inesperados.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

En el aspecto sentimental tienes estabilidad, pero te conviene mostrar más cercanía.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

Tendrás conversaciones importantes que ayudan a resolver dudas sentimentales.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

El ambiente laboral estará algo tenso, evita absorber problemas ajenos.

♌ LEO

23 julio - 23 agosto

Surgen oportunidades laborales interesantes en medio de la incertidumbre.

♍ VIRGO

24 agosto - 23 septiembre

La organización será un aspecto importante en tu trabajo para evitar errores.

♎ LIBRA

24 septiembre - 23 octubre

En el amor la pasión será elevada, aunque con riesgo de que se produzcan malentendidos.

♏ ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

A nivel de salud tendrás una energía intensa, canalízala con actividad física o creatividad.

♐ SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

Tendrás que afrontar cambios inesperados que te obligarán a reorganizar planes.

♑ CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 enero

Tu relación sentimental se mantiene estable, pero falta expresar más los sentimientos.

♒ ACUARIO

21 enero - 19 febrero

Surgirán ideas innovadoras que pueden darte ventaja frente a los demás.

♓ PISCIS

20 febrero - 20 marzo

Conseguirás una conexión sentimental profunda si mantienes expectativas realistas.

¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del sábado.