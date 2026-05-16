Horóscopo del día: domingo, 17 de mayo

CRÓNICAS DE AGORA E SEMPRE
Xavier Bóveda, os caciques e o seu poeta
ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este domingo, 17 de mayo. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.
21 de marzo - 20 de abril
Jornada intensa de trabajo con necesidad de reaccionar rápido ante cambios inesperados.
21 abril - 20 mayo
En el aspecto sentimental tienes estabilidad, pero te conviene mostrar más cercanía.
21 mayo - 21 junio
Tendrás conversaciones importantes que ayudan a resolver dudas sentimentales.
22 junio - 22 julio
El ambiente laboral estará algo tenso, evita absorber problemas ajenos.
23 julio - 23 agosto
Surgen oportunidades laborales interesantes en medio de la incertidumbre.
24 agosto - 23 septiembre
La organización será un aspecto importante en tu trabajo para evitar errores.
24 septiembre - 23 octubre
En el amor la pasión será elevada, aunque con riesgo de que se produzcan malentendidos.
24 octubre - 22 noviembre
A nivel de salud tendrás una energía intensa, canalízala con actividad física o creatividad.
23 noviembre - 21 diciembre
Tendrás que afrontar cambios inesperados que te obligarán a reorganizar planes.
22 diciembre - 20 enero
Tu relación sentimental se mantiene estable, pero falta expresar más los sentimientos.
21 enero - 19 febrero
Surgirán ideas innovadoras que pueden darte ventaja frente a los demás.
20 febrero - 20 marzo
Conseguirás una conexión sentimental profunda si mantienes expectativas realistas.
¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del sábado.
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