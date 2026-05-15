Horóscopo del día: sábado, 16 de mayo

TECNOLOXÍA AUTÓNOMA
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ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este sábado, 16 de mayo. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.
21 de marzo - 20 de abril
Tendrás una jornada muy dinámica con decisiones rápidas y cierta presión externa.
21 abril - 20 mayo
En el amor disfrutarás de un am-biente tranquilo, pero te conviene expresar mas lo que sientes.
21 mayo - 21 junio
En tu trabajo sufrirás cambios inesperados que alteran horarios y planes previstos.
22 junio - 22 julio
En el aspecto laboral necesitarás mucha más paciencia para manejar retrasos o imprevistos.
23 julio - 23 agosto
Se te presentarán oportunidades laborales interesantes si actúas con rapidez.
24 agosto - 23 septiembre
Si actúas con menos crítica y mucha más espontaneidad mejorará el ambiente en tu relación.
24 septiembre - 23 octubre
Antes de aceptar nuevas propuestas de trabajo debes analizar muy bien todas las situaciones.
24 octubre - 22 noviembre
Existe la posibilidad de que tengas algunos roces con personas autoritarias o exigentes.
23 noviembre - 21 diciembre
Tendrás que afrontar algunos cambios de última hora en tu trabajo que te obligan a improvisar.
22 diciembre - 20 enero
En el aspecto sentimental reina la estabilidad, aunque falta mostrar emociones con naturalidad.
21 enero - 19 febrero
Durante el día de hoy tendrás sorpresas o encuentros que cambian el ambiente sentimental.
20 febrero - 20 marzo
Sensibilidad y romanticismo en aumento, pero debes evitar idealizar demasiado.
¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del viernes.
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