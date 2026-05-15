Horóscopo del día: sábado, 16 de mayo

El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este sábado, 16 de mayo. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Tendrás una jornada muy dinámica con decisiones rápidas y cierta presión externa.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

En el amor disfrutarás de un am-biente tranquilo, pero te conviene expresar mas lo que sientes.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

En tu trabajo sufrirás cambios inesperados que alteran horarios y planes previstos.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

En el aspecto laboral necesitarás mucha más paciencia para manejar retrasos o imprevistos.

♌ LEO

23 julio - 23 agosto

Se te presentarán oportunidades laborales interesantes si actúas con rapidez.

♍ VIRGO

24 agosto - 23 septiembre

Si actúas con menos crítica y mucha más espontaneidad mejorará el ambiente en tu relación.

♎ LIBRA

24 septiembre - 23 octubre

Antes de aceptar nuevas propuestas de trabajo debes analizar muy bien todas las situaciones.

♏ ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

Existe la posibilidad de que tengas algunos roces con personas autoritarias o exigentes.

♐ SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

Tendrás que afrontar algunos cambios de última hora en tu trabajo que te obligan a improvisar.

♑ CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 enero

En el aspecto sentimental reina la estabilidad, aunque falta mostrar emociones con naturalidad.

♒ ACUARIO

21 enero - 19 febrero

Durante el día de hoy tendrás sorpresas o encuentros que cambian el ambiente sentimental.

♓ PISCIS

20 febrero - 20 marzo

Sensibilidad y romanticismo en aumento, pero debes evitar idealizar demasiado.

¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del viernes.