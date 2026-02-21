ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: domingo, 22 de febrero
El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este domingo, 22 de febrero. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.
21 de marzo - 20 de abril
La jornada puede ser muy propicia para aclarar sentimientos pendientes en el amor.
21 abril - 20 mayo
En el trabajo conseguirás avances sólidos si mantienes la constancia habitual.
21 mayo - 21 junio
En tu relación sentimental la co-municación será fluida y conseguirás más cercanía.
22 junio - 22 julio
Recibirás gestos de apoyo que te permitirán reforzar la confianza en el aspecto amoroso.
23 julio - 23 agosto
Durante los próximos días recibirás reconocimiento por una iniciativa reciente.
24 agosto - 23 septiembre
Intenta organizar bien todo tu trabajo y así conseguirás evitar retrasos.
24 septiembre - 23 octubre
Te encuentras en un buen momento para negociar nuevos acuerdos laborales.
24 octubre - 22 noviembre
Es posible que hoy tengas un en-cuentro que despierte emociones profundas.
23 noviembre - 21 diciembre
Tu vitalidad está en alza, intenta canalizar toda tu energía con actividad física.
22 diciembre - 20 enero
Actualmente te encuentras con la necesidad de expresar todo lo que sientes sin reservas.
21 enero - 19 febrero
En el terreno afectivo recibirás una sorpresa muy agradable du-rante el día de hoy.
20 febrero - 20 marzo
Tu intuición te puede ayudar en el momento que tengas que tomar decisiones importantes.
¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del sábado.
