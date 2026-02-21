Horóscopo del día: domingo, 22 de febrero

El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este domingo, 22 de febrero. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

La jornada puede ser muy propicia para aclarar sentimientos pendientes en el amor.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

En el trabajo conseguirás avances sólidos si mantienes la constancia habitual.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

En tu relación sentimental la co-municación será fluida y conseguirás más cercanía.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

Recibirás gestos de apoyo que te permitirán reforzar la confianza en el aspecto amoroso.

♌ LEO

23 julio - 23 agosto

Durante los próximos días recibirás reconocimiento por una iniciativa reciente.

♍ VIRGO

24 agosto - 23 septiembre

Intenta organizar bien todo tu trabajo y así conseguirás evitar retrasos.

♎ LIBRA

24 septiembre - 23 octubre

Te encuentras en un buen momento para negociar nuevos acuerdos laborales.

♏ ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

Es posible que hoy tengas un en-cuentro que despierte emociones profundas.

♐ SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

Tu vitalidad está en alza, intenta canalizar toda tu energía con actividad física.

♑ CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 enero

Actualmente te encuentras con la necesidad de expresar todo lo que sientes sin reservas.

♒ ACUARIO

21 enero - 19 febrero

En el terreno afectivo recibirás una sorpresa muy agradable du-rante el día de hoy.

♓ PISCIS

20 febrero - 20 marzo

Tu intuición te puede ayudar en el momento que tengas que tomar decisiones importantes.

¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del sábado.