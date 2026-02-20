Horóscopo del día: sábado, 21 de febrero
¿Qué dice de ti el horóscopo de hoy? Descúbrelo con el Oráculo das Burgas
El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este viernes, 20 de febrero. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.
♈ ARIES
21 de marzo - 20 de abril
Durante la jornada de hoy vas a tener que tomar decisiones rápidas en tu trabajo.
♉ TAURO
21 abril - 20 mayo
En el aspecto laboral te encuentras en un buen momento para consolidar acuerdos pendientes.
♊ GÉMINIS
21 mayo - 21 junio
En el ámbito amoroso hoy podrás tener conversaciones que aclararán dudas del pasado.
♋ CÁNCER
22 junio - 22 julio
Recibirás exigencias externas en tu trabajo que pondrán a prueba tu paciencia.
♌ LEO
23 julio - 23 agosto
Expón sin ningún miedo tus iniciativas ya que pueden ser bien valoradas por tus superiores.
♍ VIRGO
24 agosto - 23 septiembre
Si demuestras una actitud mucho más flexible mejorará el entendimiento en tu relación sentimental.
♎ LIBRA
24 septiembre - 23 octubre
Todas las negociaciones en tu ámbito laboral serán favorables si mantienes la diplomacia.
♏ ESCORPIO
24 octubre - 22 noviembre
Las estrategias de los últimos tiempo se demostrarán que eran acertadas y dan buenos resultados.
♐ SAGITARIO
23 noviembre - 21 diciembre
Siempre que actúes con sinceridad serás capaz de abrir nuevos caminos afectivos.
♑ CAPRICORNIO
22 diciembre - 20 enero
Recaerán sobre ti responsabilidades extra, pero obtendrás una recompensa por ellas.
♒ ACUARIO
21 enero - 19 febrero
En el amor tendrás deseo de libertad que deberá equilibrarse con mucho más compromiso.
♓ PISCIS
20 febrero - 20 marzo
Durante el día de hoy demostrarás mucha sensibilidad que favorecerá la cercanía emocional.
¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del viernes.
