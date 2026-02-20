Horóscopo del día: sábado, 21 de febrero

El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este viernes, 20 de febrero. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Durante la jornada de hoy vas a tener que tomar decisiones rápidas en tu trabajo.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

En el aspecto laboral te encuentras en un buen momento para consolidar acuerdos pendientes.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

En el ámbito amoroso hoy podrás tener conversaciones que aclararán dudas del pasado.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

Recibirás exigencias externas en tu trabajo que pondrán a prueba tu paciencia.

♌ LEO

23 julio - 23 agosto

Expón sin ningún miedo tus iniciativas ya que pueden ser bien valoradas por tus superiores.

♍ VIRGO

24 agosto - 23 septiembre

Si demuestras una actitud mucho más flexible mejorará el entendimiento en tu relación sentimental.

♎ LIBRA

24 septiembre - 23 octubre

Todas las negociaciones en tu ámbito laboral serán favorables si mantienes la diplomacia.

♏ ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

Las estrategias de los últimos tiempo se demostrarán que eran acertadas y dan buenos resultados.

♐ SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

Siempre que actúes con sinceridad serás capaz de abrir nuevos caminos afectivos.

♑ CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 enero

Recaerán sobre ti responsabilidades extra, pero obtendrás una recompensa por ellas.

♒ ACUARIO

21 enero - 19 febrero

En el amor tendrás deseo de libertad que deberá equilibrarse con mucho más compromiso.

♓ PISCIS

20 febrero - 20 marzo

Durante el día de hoy demostrarás mucha sensibilidad que favorecerá la cercanía emocional.

¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del viernes.