Horóscopo del día: domingo, 4 de octubre

El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este sábado, 3 de octubre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

En la jornada de hoy procura mantenerte más activo. En el trabajo una iniciativa tendrá buena acogida.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

En lo laboral surgirá una posobilidad de mejorar tus ingresos y en el amor una duda quedará aclarada.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

Un compañero de trabajo podrá facilitarte los planes. Evita abusar de tu energía para que no se resienta tu salud.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

En el trabajo tendrás que defender tus intereses frente a los demás. Hoy te beneficiarás de mayor tranquilidad.

♌ LEO

23 julio - 22 agosto

Cuida especialmente tu alimentación. En el trabajo recibirás noticias que llevas tiempo esperando.

♍ VIRGO

23 agosto - 21 septiembre

Debes dedicar unos minutos a relajarte. En el trabajo resolverás un asunto con mucha habilidad.

♎ LIBRA

22 septiembre - 22 octubre

Tu estado general de salud será favorable. Una nueva tarea en el trabajo te exigirá bastante concentración.

♏ ESCORPIO

23 octubre - 21 noviembre

No descuides horas de sueño, tu salud se verá perjudicada. En el trabajo podrás cerrar un acuerdo interesante.

♐ SAGITARIO

22 noviembre - 20 diciembre

Salir y moverte mejorará tu estado de ánimo. En lo amoroso, déjate sorprender por los acontecimientos.

♑ CAPRICORNIO

21 diciembre - 19 enero

Evita cargar demasiado tus músculos. Una conversación muy necesaria en el trabajo traerá soluciones.

♒ ACUARIO

20 enero - 18 febrero

El lo relacionado con el trabajo te aparecerá una alternativa que no contemplabas. En el amor una coicidencia será agradable.

♓ PISCIS

19 febrero - 20 marzo

Procura beber suficiente agua. Tu intuición evitará una equivocación en el trabajo. Un acercamiento te devolverá la ilusión.

¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este sábado.