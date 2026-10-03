ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: domingo, 4 de octubre
ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este sábado, 3 de octubre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.
21 de marzo - 20 de abril
En la jornada de hoy procura mantenerte más activo. En el trabajo una iniciativa tendrá buena acogida.
21 abril - 20 mayo
En lo laboral surgirá una posobilidad de mejorar tus ingresos y en el amor una duda quedará aclarada.
21 mayo - 21 junio
Un compañero de trabajo podrá facilitarte los planes. Evita abusar de tu energía para que no se resienta tu salud.
22 junio - 22 julio
En el trabajo tendrás que defender tus intereses frente a los demás. Hoy te beneficiarás de mayor tranquilidad.
23 julio - 22 agosto
Cuida especialmente tu alimentación. En el trabajo recibirás noticias que llevas tiempo esperando.
23 agosto - 21 septiembre
Debes dedicar unos minutos a relajarte. En el trabajo resolverás un asunto con mucha habilidad.
22 septiembre - 22 octubre
Tu estado general de salud será favorable. Una nueva tarea en el trabajo te exigirá bastante concentración.
23 octubre - 21 noviembre
No descuides horas de sueño, tu salud se verá perjudicada. En el trabajo podrás cerrar un acuerdo interesante.
22 noviembre - 20 diciembre
Salir y moverte mejorará tu estado de ánimo. En lo amoroso, déjate sorprender por los acontecimientos.
21 diciembre - 19 enero
Evita cargar demasiado tus músculos. Una conversación muy necesaria en el trabajo traerá soluciones.
20 enero - 18 febrero
El lo relacionado con el trabajo te aparecerá una alternativa que no contemplabas. En el amor una coicidencia será agradable.
19 febrero - 20 marzo
Procura beber suficiente agua. Tu intuición evitará una equivocación en el trabajo. Un acercamiento te devolverá la ilusión.
¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este sábado.
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