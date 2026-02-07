Horóscopo del día: domingo, 8 de febrero

El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este domingo, 8 de febrero. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Te conviene descansar más, evitar discusiones y cuidar el nivel de estrés.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

En tu trabajo continuarás con el ritmo constante de los últimos tiempos y seguirás progresando.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

Es muy posible que tengas que afrontar cambios imprevistos a nivel laboral.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

Últimamente te encuentras con una sensibilidad elevada que afecta a tu relación sentimental.

♌ LEO

23 julio - 23 agosto

A nivel laboral te llegará una iniciativa positiva que deberás aprovechar al máximo.

♍ VIRGO

24 agosto - 23 septiembre

La jornada de hoy será muy eficaz y te ayudará a solucionar todos los temas de trabajo.

♎ LIBRA

24 septiembre - 23 octubre

Aprovecha el día de hoy para llegar a acuerdos de los que puedes salir muy beneficiado.

♏ ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

Desde el punto de vista sentimental las emociones serán muy profundas durante todo el día.

♐ SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

Te surgirán nuevas ideas que te pueden venir muy bien para progresar en tu trabajo.

♑ CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 enero

La estabilidad y el compromiso marcarán la posibilidad de que tu relación sentimental avance.

♒ ACUARIO

21 enero - 19 febrero

El buen ambiente social en el que te mueves últimamente favorecerá tu vida amorosa.

♓ PISCIS

20 febrero - 20 marzo

Para mejorar tu salud busca la calma interior y reduce tensiones emocionales.

