¿Dónde están, y dónde están?
Lord Palmerston fue un pragmático primer ministro del Reino Unido a mediados del s. XIX que ha pasado a la posteridad por un contundente aforismo, un adagio inequívoco que reza: “Los Estados no tienen amigos, sino intereses”. Hace semanas, una canción marchosa, sarcástica, rezumando causticidad y verdad, se ha hecho viral: “¿Dónde están?”. China, Rusia, los comunistas, los presuntos combatientes contra el Tío Sam, todos ellos en teoría amigos y fieles camaradas de Nicolás Maduro lo han abandonado a su suerte; todo su apoyo y solidaridad era mera retórica, postureo, para deleitarle, palmeándole el hombro y esbozando hipócritas sonrisas.
La política internacional, la geopolítica, se basan exclusivamente en priorizar logros de todo tipo ya que lo único que prima es el propio interés. Otra frase palmaria al respecto fue la pronunciada por Franklin D. Roosevelt, presidente de EEUU., cuando un colaborador le espetó que estaban apoyando a Anastasio Somoza, a la sazón presidente de Nicaragua, quien era un hijo de p., a lo que Roosevelt sentenció: “Puede que sea un hijo de p., pero es nuestro hijo de p.”.
La política intramuros de cualquier Estado e incluso las relaciones personales, se rigen igual y el refranero nos lo recuerda: “Por el interés te quiero Andrés”. Cuando vengan mal dadas, nos negarían tres veces, como el apóstol Pedro con Jesús.
Francisco Javier Sáenz Martínez (Lasarte)
CARTAS AL DIRECTOR
