Horóscopo del día: domingo, 8 de marzo

El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este domingo, 8 de marzo. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

A nivel de salud tendrás una energía aceptable, aunque conviene evitar el cansancio acumulado.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

La jornada de hoy puede ser el momento propicio para disfrutar de la cercanía con tu pareja.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

Recibirás cambios o noticias inesperadas que pueden alterar tus planes laborales.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

Vas a sufrir muchas exigencias externas que requerirán paciencia por tu parte.

♌ LEO

23 julio - 23 agosto

En tu trabajo vas a tener la posibilidad de destacar gracias a tu iniciativa.

♍ VIRGO

24 agosto - 23 septiembre

Hoy vas a tener un día muy favorable para organizar todos los asuntos pendientes.

♎ LIBRA

24 septiembre - 23 octubre

Vas a disfrutar de una jornada con un clima agradable que favorecerá el diálogo..

♏ ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

Es muy posible que hoy tengas emociones profundas que fortalecerán el vínculo sentimental.

♐ SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

En el amor tendrás encuentros o conversaciones que animarán mucho el día..

♑ CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 enero

Hoy será un buen momento para hablar con claridad sobre proyectos comunes.

♒ ACUARIO

21 enero - 19 febrero

Tu capacidad creativa te será muy útil para resolver los problemas que surjan en tu trabajo.

♓ PISCIS

20 febrero - 20 marzo

Aprovecha la jornada de hoy ya que puede ser un día favorable para expresar tus sentimientos

