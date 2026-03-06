Horóscopo del día: sábado, 7 de marzo

El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este sábado, 7 de marzo. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Es muy posible que hoy puedan surgir imprevistos que requerirán de una rápida actuación.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

Disfrutarás de un ambiente muy tranquilo que favorecerá la comprensión mutua con tu pareja.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

Durante la jornada de hoy recibirás noticias o cambios que pueden alterar tus planes laborales.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

Te encuentras en un momento en el que necesitas apoyo y comprensión por parte de tu pareja.

♌ LEO

23 julio - 23 agosto

En tu trabajo es posible que tengas que asumir un papel mucho más destacado.

♍ VIRGO

24 agosto - 23 septiembre

Si mantienes la constancia y una buena organización pronto conseguirás recoger los frutos.

♎ LIBRA

24 septiembre - 23 octubre

En el ámbito laboral vas a tener que afrontar situaciones que re-querirán de diplomacia.

♏ ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

La jornada de hoy será un día muy favorable para resolver asuntos que tenías pendientes.

♐ SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

Te llegarán ideas interesantes que podrían abrir nuevas oportunidades laborales.

♑ CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 enero

La estabilidad que has conseguido en los últimos tiempos te invita a planificar el futuro.

♒ ACUARIO

21 enero - 19 febrero

En el amor te encuentras en un momento favorable para realizar gestos espontáneos.

♓ PISCIS

20 febrero - 20 marzo

El día de hoy será propicio para expresar todos tus sentimientos con la máxima claridad.

