Horóscopo del día: sábado, 7 de marzo
ORÁCULO DAS BURGAS
¿Qué dice de ti el horóscopo de hoy? Descúbrelo con el Oráculo das Burgas
El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este sábado, 7 de marzo. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.
♈ ARIES
21 de marzo - 20 de abril
Es muy posible que hoy puedan surgir imprevistos que requerirán de una rápida actuación.
♉ TAURO
21 abril - 20 mayo
Disfrutarás de un ambiente muy tranquilo que favorecerá la comprensión mutua con tu pareja.
♊ GÉMINIS
21 mayo - 21 junio
Durante la jornada de hoy recibirás noticias o cambios que pueden alterar tus planes laborales.
♋ CÁNCER
22 junio - 22 julio
Te encuentras en un momento en el que necesitas apoyo y comprensión por parte de tu pareja.
♌ LEO
23 julio - 23 agosto
En tu trabajo es posible que tengas que asumir un papel mucho más destacado.
♍ VIRGO
24 agosto - 23 septiembre
Si mantienes la constancia y una buena organización pronto conseguirás recoger los frutos.
♎ LIBRA
24 septiembre - 23 octubre
En el ámbito laboral vas a tener que afrontar situaciones que re-querirán de diplomacia.
♏ ESCORPIO
24 octubre - 22 noviembre
La jornada de hoy será un día muy favorable para resolver asuntos que tenías pendientes.
♐ SAGITARIO
23 noviembre - 21 diciembre
Te llegarán ideas interesantes que podrían abrir nuevas oportunidades laborales.
♑ CAPRICORNIO
22 diciembre - 20 enero
La estabilidad que has conseguido en los últimos tiempos te invita a planificar el futuro.
♒ ACUARIO
21 enero - 19 febrero
En el amor te encuentras en un momento favorable para realizar gestos espontáneos.
♓ PISCIS
20 febrero - 20 marzo
El día de hoy será propicio para expresar todos tus sentimientos con la máxima claridad.
¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del viernes.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: sábado, 7 de marzo
RECOÑECEMENTO INTERNACIONAL
Xavi Font, produtor da película “Sirat”: "Foi como facer un castelo humano xuntando forzas de moita xente”
Lo último
La familia apocalíptica
LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este sábado, 7 de marzo
EN EL ÚLTIMO MINUTO
Valverde sale al rescate del Real Madrid ante el Celta de Vigo (1-2)