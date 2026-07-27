Cómo proteger la vista ante el eclipse solar

La observación de un eclipse solar es una experiencia única, pero también puede convertirse en un riesgo para la salud visual si no se toman las precauciones adecuadas. La provincia de Ourense tendrá el privilegio de contar con algunos de los mejores puntos de observación del eclipse solar que se producirá el próximo 12 de agosto, especialmente en la comarca de Valdeorras. Se trata de un hito que hará que miles de personas dirijan al cielo su mirada para disfrutar de un acontecimiento excepcional. Sin embargo, desde la farmacia consideramos que es necesario trasladar una serie de pautas que todos debemos de tener en cuenta para hacerlo con seguridad.

Observar directamente el Sol, durante el eclipse, sin la protección adecuada puede provocar lesiones irreversibles en la retina. La denominada retinopatía solar se produce cuando la intensa radiación solar daña este tejido esencial para la visión. Sus consecuencias pueden incluir visión borrosa, alteraciones en la percepción de los colores, aparición de manchas en el campo visual e, incluso, pérdidas permanentes de la visión central.

Uso de gafas homologadas

Desde las boticas de Ourense, siguiendo las recomendaciones del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, queremos insistir en la importancia de utilizar exclusivamente gafas homologadas para la observación de eclipses, disponibles en nuestros establecimientos. Las gafas de sol convencionales, aunque dispongan de cristales muy oscuros, no protegen frente a la radiación solar directa. Las únicas adecuadas son aquellas que cumplen la norma ISO 12312-2:2015, identificadas con el marcado CE, el nombre del fabricante y las correspondientes instrucciones de uso.

Sus consecuencias pueden incluir visión borrosa, alteraciones en la percepción de los colores, aparición de manchas en el campo visual e, incluso, pérdidas permanentes de la visión central.

Antes de emplearlas es recomendable comprobar que no presentan arañazos, perforaciones, arrugas o cualquier otro deterioro que pueda reducir su eficacia. Asimismo, deben colocarse antes de mirar al Sol y utilizarse únicamente durante intervalos breves, alternando la observación con descansos. También es importante retirarlas solo después de apartar la vista del Sol o girar la cabeza.

Telescopios, prismáticos o cámaras fotográficas

Otro aspecto que conviene recordar es que estas gafas nunca deben utilizarse para observar el eclipse a través de telescopios, prismáticos o lentes de cámaras fotográficas. Estos dispositivos concentran la radiación solar y pueden deteriorar el filtro, lo que también puede provocar lesiones oculares. No obstante, existen filtros específicamente diseñados para garantizar una observación segura desde este tipo de instrumentos.

Por otro lado, es necesario tener en cuenta que materiales como radiografías, cristales ahumados, negativos fotográficos, discos compactos o las propias gafas de sol convencionales no bloquean adecuadamente la radiación ultravioleta e infrarroja y, por tanto, no ofrecen ninguna protección frente al Sol.

Especial vigilancia

La vigilancia debe extremarse en niños y adolescentes, personas operadas de cataratas y quienes siguen tratamientos con medicamentos fotosensibilizantes, al tratarse de colectivos especialmente sensibles a la radiación solar.

Desde el COF de Ourense instamos a disfrutar del eclipse solar con protección homologada y siguiendo estas pautas sencillas que os trasladamos. Sin duda, permitirán que este acontecimiento excepcional se convierta en una experiencia segura para todos.