Horóscopo del día: jueves, 21 de mayo

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ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este jueves, 21 de mayo. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.
21 de marzo - 20 de abril
Durante el día de hoy tendrás mucha energía, pero necesitas evitar el exceso de tensión acumulada.
21 abril - 20 mayo
La estabilidad emocional ha llegado a tu vida, aunque conviene que expreses mucho más lo que sientes.
21 mayo - 21 junio
Es muy posible que se produzcan cambios inesperados en tu trabajo que alteren algunos de los planes previstos.
22 junio - 22 julio
En tu trabajo, si quieres evitar problemas, debes evitar absorber problemas o tensiones ajenas.
23 julio - 23 agosto
La jornada de hoy puede resultar un día muy favorable para recuperar la ilusión y fortalecer vínculos sentimentales.
24 agosto - 23 septiembre
La organización y la paciencia serán aspectos esenciales para conseguir alcanzar los objetivos en tu trabajo.
24 septiembre - 23 octubre
Te llegarán nuevas propuestas laborales que deberás analizar con mucho detenimiento antes de comprometerte.
24 octubre - 22 noviembre
Es muy posible que tengas que enfrentarte a presiones o conflictos dentro de tu entorno laboral.
23 noviembre - 21 diciembre
En el amor te encuentras en un momento de tu vida en el que tienes necesidad de libertad y sinceridad emocional.
22 diciembre - 20 enero
Tu relación sentimental se encuentra en un momento de estabilidad, pero falta expresar tus sentimientos con más claridad.
21 enero - 19 febrero
Si eres capaz de poner en marcha todas tus ideas innovadoras puedes abrir nuevas oportunidades laborales.
20 febrero - 20 marzo
A nivel sentimental el romanticismo está en un nivel elevado, aunque te conviene mantener los pies en la Tierra.
¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del miércoles.
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La portada de La Región de este jueves, 21 de mayo