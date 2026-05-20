Horóscopo del día: jueves, 21 de mayo

El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este jueves, 21 de mayo. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Durante el día de hoy tendrás mucha energía, pero necesitas evitar el exceso de tensión acumulada.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

La estabilidad emocional ha llegado a tu vida, aunque conviene que expreses mucho más lo que sientes.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

Es muy posible que se produzcan cambios inesperados en tu trabajo que alteren algunos de los planes previstos.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

En tu trabajo, si quieres evitar problemas, debes evitar absorber problemas o tensiones ajenas.

♌ LEO

23 julio - 23 agosto

La jornada de hoy puede resultar un día muy favorable para recuperar la ilusión y fortalecer vínculos sentimentales.

♍ VIRGO

24 agosto - 23 septiembre

La organización y la paciencia serán aspectos esenciales para conseguir alcanzar los objetivos en tu trabajo.

♎ LIBRA

24 septiembre - 23 octubre

Te llegarán nuevas propuestas laborales que deberás analizar con mucho detenimiento antes de comprometerte.

♏ ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

Es muy posible que tengas que enfrentarte a presiones o conflictos dentro de tu entorno laboral.

♐ SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

En el amor te encuentras en un momento de tu vida en el que tienes necesidad de libertad y sinceridad emocional.

♑ CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 enero

Tu relación sentimental se encuentra en un momento de estabilidad, pero falta expresar tus sentimientos con más claridad.

♒ ACUARIO

21 enero - 19 febrero

Si eres capaz de poner en marcha todas tus ideas innovadoras puedes abrir nuevas oportunidades laborales.

♓ PISCIS

20 febrero - 20 marzo

A nivel sentimental el romanticismo está en un nivel elevado, aunque te conviene mantener los pies en la Tierra.

¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del miércoles.