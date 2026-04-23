Horóscopo del día: jueves, 23 de abril

El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este jueves, 23 de abril. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

En tu trabajo conseguirás avances claros, aprovecha este impulso para seguir progresando.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

En el aspecto sentimental has conseguido tranquilidad, aprovecha para consolidar tu relación.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

La jornada de hoy será muy movida en el ámbito laboral, deberás priorizar tus tareas.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

Vas a tener que afrontar una jornada llena de exigencias en la que debes mantener el orden.

♌ LEO

23 julio - 23 agosto

Durante el día de hoy te sentirás con un magnetismo especial, pero evita el orgullo.

♍ VIRGO

24 agosto - 23 septiembre

La organización será un aspecto clave para conseguir avances firmes en tu trabajo.

♎ LIBRA

24 septiembre - 23 octubre

A nivel de salud debe seguir buscando el equilibrio, es buen mo-mento para cuidarte más.

♏ ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

Se pondrán en marcha una serie de cambios en tu trabajo que te harán adaptar tu estrategia.

♐ SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

Hoy te sentirás capaz de ser muy espontáneo, es un buen momento para sorprender.

♑ CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 enero

En los últimos días te has mostrado muy reservado en el aspecto emocional, intenta abrirte más.

♒ ACUARIO

21 enero - 19 febrero

Tu capacidad creativa se encuentra en alza, aprovecha para destacar en tu trabajo.

♓ PISCIS

20 febrero - 20 marzo

Durante el día de hoy te encontrarás más sensible de lo habitual, busca más de tranquilidad.

¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del miércoles.