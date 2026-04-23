ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: jueves, 23 de abril
ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este jueves, 23 de abril. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.
21 de marzo - 20 de abril
En tu trabajo conseguirás avances claros, aprovecha este impulso para seguir progresando.
21 abril - 20 mayo
En el aspecto sentimental has conseguido tranquilidad, aprovecha para consolidar tu relación.
21 mayo - 21 junio
La jornada de hoy será muy movida en el ámbito laboral, deberás priorizar tus tareas.
22 junio - 22 julio
Vas a tener que afrontar una jornada llena de exigencias en la que debes mantener el orden.
23 julio - 23 agosto
Durante el día de hoy te sentirás con un magnetismo especial, pero evita el orgullo.
24 agosto - 23 septiembre
La organización será un aspecto clave para conseguir avances firmes en tu trabajo.
24 septiembre - 23 octubre
A nivel de salud debe seguir buscando el equilibrio, es buen mo-mento para cuidarte más.
24 octubre - 22 noviembre
Se pondrán en marcha una serie de cambios en tu trabajo que te harán adaptar tu estrategia.
23 noviembre - 21 diciembre
Hoy te sentirás capaz de ser muy espontáneo, es un buen momento para sorprender.
22 diciembre - 20 enero
En los últimos días te has mostrado muy reservado en el aspecto emocional, intenta abrirte más.
21 enero - 19 febrero
Tu capacidad creativa se encuentra en alza, aprovecha para destacar en tu trabajo.
20 febrero - 20 marzo
Durante el día de hoy te encontrarás más sensible de lo habitual, busca más de tranquilidad.
¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del miércoles.
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