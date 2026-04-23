Día Internacional del Libro.

El mundo celebra hoy la fiesta de la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual. Es una fecha que en su día eligió la Unesco porque coincidía con la muerte de los dos autores más importantes de la historia de la literatura.

En realidad, es una fecha un poco cogida con pinzas ya que en el caso de Cervantes es el día de su enterramiento (había muerto el día anterior) y por lo que respecta a Shakespeare, su muerte sucedió un 23 de abril, pero en el calendario juliano, vigente todavía en ese momento en la Inglaterra isabelina.

Sea como sea, cada año la Unesco elige una ciudad para ser la capital mundial del libro cuyo mandato comienza el 23 de abril, este año el honor corresponde al Rabat.

Esta tradición fue uno de los argumentos utilizados por la Unesco para ampliar la fiesta a todos los países del mundo"

En realidad, se puede decir que el origen de esta fiesta surgió en nuestro país. En 1926, Alfonso XIII firmó un real decreto por el que se creaba oficialmente una fiesta del libro español, que se denominó Día del Libro. Se eligió el 7 de octubre ya que era la fecha del nacimiento de Cervantes.

Una decisión gubernamental hizo que la fecha pasara al 23 de abril, ya que no era seguro que el escritor hubiera nacido el 7 de octubre y sí que hubiera muerto el 23 de abril (o por lo menos enterrado).

La iniciativa arraigó rápidamente en toda España, en especial en las ciudades sede de alguna universidad. En Barcelona se extendió por todas partes, aunque la denominación oficial fue desapareciendo poco a poco, al coincidir con el día de San Jorge, y se fue haciendo tradicional el intercambio durante ese día de libros y rosas entre personas queridas.

Esta tradición fue uno de los argumentos utilizados por la Unesco para ampliar la fiesta a todos los países del mundo.

Ese día, además, tiene lugar la entrega anual en nuestro país del Premio Cervantes, el mayor galardón literario que se otorga a los autores hispanos y desde hace ya muchos años se procede a la lectura pública de El Quijote durante los días 21, 22 y 23 de abril.

La propina | Cervantes y Shakespeare

Una de las anécdotas más curiosas es que la fecha del fallecimiento de Shakespeare coincide exactamente con la de Miguel de Cervantes, el 23 de abril de 1616.

A pesar de ello, realmente Shakespeare y Cervantes no murieron el mismo día, ya que en aquella época España ya utilizaba el calendario Gregoriano (el mismo que usamos actualmente) mientras que Inglaterra todavía se regía por el calendario Juliano, por lo que Shakespeare murió diez días después que Cervantes, que era el 3 de mayo de 1616 en España pero el 23 de abril en Inglaterra.

Es decir, la fecha coincide, pero el día no.