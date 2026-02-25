Horóscopo del día: jueves, 26 de febrero

El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este jueves, 26 de febrero. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Hoy vas a tener que afrontar situaciones en tu trabajo que exigen rapidez y decisión.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

En el aspecto afectivo vas a disfrutar de unos días con una situación estable y muy reconfortante.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

En tu trabajo es posible que recibas noticias inesperadas que alteren tus planes iniciales.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

En el amor estás en un momento en el que necesitas comprensión y apoyo emocional.

♌ LEO

23 julio - 23 agosto

Durante el día de hoy recibirás reconocimiento por una iniciativa reciente en tu trabajo.

♍ VIRGO

24 agosto - 23 septiembre

Si eres capaz de tener una actitud flexible mejorarás el entendimiento a nivel sentimental.

♎ LIBRA

24 septiembre - 23 octubre

La jornada de hoy puede resultar muy favorable para llegar a acuerdos o entablar negociaciones.

♏ ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

A nivel laboral comprobarás que tus estrategias están bien planificadas y empiezan a dar frutos.

♐ SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

Es muy posible que te lleguen nuevas oportunidades laborales que amplíen tus horizontes.

♑ CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 enero

En el ámbito amoroso no tengas miedo a expresar lo que sientes con mayor claridad.

♒ ACUARIO

21 enero - 19 febrero

Hoy presentarás ideas innovadoras que captarán una atención muy favorable.

♓ PISCIS

20 febrero - 20 marzo

Tu alto nivel de creatividad será muy útil para resolver los bloqueos en tu trabajo.

¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del miércoles.