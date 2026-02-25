ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: jueves, 26 de febrero
El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este jueves, 26 de febrero. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.
21 de marzo - 20 de abril
Hoy vas a tener que afrontar situaciones en tu trabajo que exigen rapidez y decisión.
21 abril - 20 mayo
En el aspecto afectivo vas a disfrutar de unos días con una situación estable y muy reconfortante.
21 mayo - 21 junio
En tu trabajo es posible que recibas noticias inesperadas que alteren tus planes iniciales.
22 junio - 22 julio
En el amor estás en un momento en el que necesitas comprensión y apoyo emocional.
23 julio - 23 agosto
Durante el día de hoy recibirás reconocimiento por una iniciativa reciente en tu trabajo.
24 agosto - 23 septiembre
Si eres capaz de tener una actitud flexible mejorarás el entendimiento a nivel sentimental.
24 septiembre - 23 octubre
La jornada de hoy puede resultar muy favorable para llegar a acuerdos o entablar negociaciones.
24 octubre - 22 noviembre
A nivel laboral comprobarás que tus estrategias están bien planificadas y empiezan a dar frutos.
23 noviembre - 21 diciembre
Es muy posible que te lleguen nuevas oportunidades laborales que amplíen tus horizontes.
22 diciembre - 20 enero
En el ámbito amoroso no tengas miedo a expresar lo que sientes con mayor claridad.
21 enero - 19 febrero
Hoy presentarás ideas innovadoras que captarán una atención muy favorable.
20 febrero - 20 marzo
Tu alto nivel de creatividad será muy útil para resolver los bloqueos en tu trabajo.
¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del miércoles.
