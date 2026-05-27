Horóscopo del día: jueves, 28 de mayo

El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este jueves, 28 de mayo. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Jornada intensa de trabajo, con prisas y necesidad de reaccionar rápido ante cambios inesperados.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

En los asuntos amorosos, el momento de tranquilidad y los pequeños gestos fortalecerán tu relación.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

Es muy posible que hoy tengas novedades o recibas mensajes importantes relacionados con cambios laborales.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

En el ámbito laboral habrá cierta tensión en el ambiente, pero sabrás adaptarte mejor que los demás.

♌ LEO

23 julio - 22 agosto

Se abren oportunidades para destacar o liderar proyectos. Día favorable para reconciliaciones o encuentros especiales.

♍ VIRGO

23 agosto - 21 septiembre

Durante el día de hoy tendrás un buen nivel de energía, aunque conviene evitar excesos físicos o alimenticios.

♎ LIBRA

22 septiembre - 22 octubre

La jornada de hoy puede ser muy favorable para recuperar la armonía sentimental con tu pareja.

♏ ESCORPIO

23 octubre - 21 noviembre

En el aspecto sentimental tendrás una jornada con una pasión muy alta, pero debes tener cuidado con los celos.

♐ SAGITARIO

22 noviembre - 20 diciembre

En el amor te encuentras en un momento en el que necesitas mucha más libertad y menos presión emocional.

♑ CAPRICORNIO

21 diciembre - 19 enero

En tu trabajo tendrás una jornada seria y exigente en la que conseguirás avances importantes en todas tus tareas.

♒ ACUARIO

20 enero - 18 febrero

Es muy posible que hoy tengas que afrontar algunas sorpresas o cambios inesperados en el terreno sentimental.

♓ PISCIS

19 febrero - 20 marzo

En tu trabajo disfrutarás de un buen día para confiar plenamente en tu intuición y en tu capacidad creativa.

¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del miércoles.