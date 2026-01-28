Horóscopo del día: Jueves, 29 de enero

El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este jueves, 29 de enero. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Hoy será un buen día para resolver rápido, pero no tomes decisiones sin revisar.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

Durante el día de hoy te sentirás más seguro si expresas todo lo que quieres.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

Es posible que tengas una conversación importante en la que si eres honesto se aclarará todo.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

En tu trabajo avanzarás mucho más si trabajas con calma y sin presión externa.

♌ LEO

23 julio - 23 agosto

Conseguirás que se reconozca tu esfuerzo, pero evita discutir por orgullo.

♍ VIRGO

24 agosto - 23 septiembre

Vas a tener un día perfecto para revisar todos los detalles importantes y poner orden en todo.

♎ LIBRA

24 septiembre - 23 octubre

Aprovecha el buen momento sentimental que atraviesas para re-conciliar o suavizar tensiones.

♏ ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

Actualmente necesitas tomarte un descanso profundo, te estás exigiendo demasiado.

♐ SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

Disfrutarás de un día alegre, puede ser un buen momento para realizar planes improvisados.

♑ CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 enero

Durante la jornada de hoy vas a ser capaz de cerrar tareas importantes en tu trabajo.

♒ ACUARIO

21 enero - 19 febrero

Te surgirán ideas nuevas con futuro, será un buen día para proponer cambios.

♓ PISCIS

20 febrero - 20 marzo

A nivel de salud procura evitar ambientes negativos, te pueden afectar más de lo normal.

¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del miércoles.