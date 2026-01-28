CINE ESPAÑOL
ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este jueves, 29 de enero. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.
21 de marzo - 20 de abril
Hoy será un buen día para resolver rápido, pero no tomes decisiones sin revisar.
21 abril - 20 mayo
Durante el día de hoy te sentirás más seguro si expresas todo lo que quieres.
21 mayo - 21 junio
Es posible que tengas una conversación importante en la que si eres honesto se aclarará todo.
22 junio - 22 julio
En tu trabajo avanzarás mucho más si trabajas con calma y sin presión externa.
23 julio - 23 agosto
Conseguirás que se reconozca tu esfuerzo, pero evita discutir por orgullo.
24 agosto - 23 septiembre
Vas a tener un día perfecto para revisar todos los detalles importantes y poner orden en todo.
24 septiembre - 23 octubre
Aprovecha el buen momento sentimental que atraviesas para re-conciliar o suavizar tensiones.
24 octubre - 22 noviembre
Actualmente necesitas tomarte un descanso profundo, te estás exigiendo demasiado.
23 noviembre - 21 diciembre
Disfrutarás de un día alegre, puede ser un buen momento para realizar planes improvisados.
22 diciembre - 20 enero
Durante la jornada de hoy vas a ser capaz de cerrar tareas importantes en tu trabajo.
21 enero - 19 febrero
Te surgirán ideas nuevas con futuro, será un buen día para proponer cambios.
20 febrero - 20 marzo
A nivel de salud procura evitar ambientes negativos, te pueden afectar más de lo normal.
¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del miércoles.
Horóscopo del día: Jueves, 29 de enero
