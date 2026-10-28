ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: jueves, 29 de octubre
ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este jueves, 29 de octubre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.
21 de marzo - 20 de abril
Dedica unos minutos a estirarte. Una decisión pendiente resultará más sencilla cuando dispongas de todos los datos.
21 abril - 20 mayo
Encontrarás una forma de ahorrar esfuerzos sin descuidar el resultado. Una conversación sobre el futuro reforzará vuestra ilusión.
21 mayo - 21 junio
Evita hacer varias cosas mientras disfrutas de tus comidas. Un intercambio de opiniones aportará una pista que necesitabas.
22 junio - 22 julio
Tu capacidad para escuchar facilitará comprender una petición complicada. Mostrarte receptivo dará pie a una buena propuesta.
23 julio - 22 agosto
Podrás demostrar tu habilidad ante un imprevisto. Compartir protagonismo hará que el encuentro resulte más cercano.
23 agosto - 21 septiembre
Busca una postura cómoda y cambia de posición con frecuencia. Resolver primero una cuestión básica evitará complicaciones.
22 septiembre - 22 octubre
Reduce el ritmo al acercarse tu hora de descanso. Una colaboración ganará fluidez cuando aclaréis el reparto de tareas.
23 octubre - 21 noviembre
Una información nueva permitirá corregir tus previsiones a tiempo. Hablar con confianza aliviará una preocupación.
22 noviembre - 20 diciembre
No dejes que el entusiasmo te lleve a agotar tus energías. Tendrás ocasión de poner en práctica algo aprendido recientemente.
21 diciembre - 19 enero
Una pausa al aire libre favorecerá tu bienestar. Mantener un criterio realista ayudará a cumplir un compromiso.
20 enero - 18 febrero
Aparta las pantallas un rato antes de acostarte. Una solución poco habitual merecerá que estudies sus posibilidades.
19 febrero - 20 marzo
Una gestión breve permitirá desbloquear un asunto más amplio. Encontrar tiempo para una llamada fortalecerá una relación.
¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este miércoles.
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