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Horóscopo del día: jueves, 29 de octubre

ORÁCULO DAS BURGAS

¿Qué dice de ti el horóscopo de hoy? Descúbrelo con el Oráculo das Burgas.

Horóscopo
Horóscopo | La Región

El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este jueves, 29 de octubre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Dedica unos minutos a estirarte. Una decisión pendiente resultará más sencilla cuando dispongas de todos los datos.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

Encontrarás una forma de ahorrar esfuerzos sin descuidar el resultado. Una conversación sobre el futuro reforzará vuestra ilusión.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

Evita hacer varias cosas mientras disfrutas de tus comidas. Un intercambio de opiniones aportará una pista que necesitabas.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

Tu capacidad para escuchar facilitará comprender una petición complicada. Mostrarte receptivo dará pie a una buena propuesta.

♌ LEO

23 julio - 22 agosto

Podrás demostrar tu habilidad ante un imprevisto. Compartir protagonismo hará que el encuentro resulte más cercano.

♍ VIRGO

23 agosto - 21 septiembre

Busca una postura cómoda y cambia de posición con frecuencia. Resolver primero una cuestión básica evitará complicaciones.

♎ LIBRA

22 septiembre - 22 octubre

Reduce el ritmo al acercarse tu hora de descanso. Una colaboración ganará fluidez cuando aclaréis el reparto de tareas.

♏ ESCORPIO

23 octubre - 21 noviembre

Una información nueva permitirá corregir tus previsiones a tiempo. Hablar con confianza aliviará una preocupación.

♐ SAGITARIO

22 noviembre - 20 diciembre

No dejes que el entusiasmo te lleve a agotar tus energías. Tendrás ocasión de poner en práctica algo aprendido recientemente.

♑ CAPRICORNIO

21 diciembre - 19 enero

Una pausa al aire libre favorecerá tu bienestar. Mantener un criterio realista ayudará a cumplir un compromiso.

♒ ACUARIO

20 enero - 18 febrero

Aparta las pantallas un rato antes de acostarte. Una solución poco habitual merecerá que estudies sus posibilidades.

♓ PISCIS

19 febrero - 20 marzo

Una gestión breve permitirá desbloquear un asunto más amplio. Encontrar tiempo para una llamada fortalecerá una relación.

¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este miércoles.

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