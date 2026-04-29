Horóscopo del día: jueves, 30 de abril

El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este miércoles, 29 de abril. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

La jornada de hoy será muy exigente en tu trabajo, pero tendrás opciones de avanzar.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

En el amor la estabilidad y la confianza marcarán completamente el día.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

Recibirás noticias importantes en tu trabajo que te obligarán a reaccionar rápidamente.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

A nivel sentimental te sentirás con una sensibilidad especial, escucha a tu corazón.

♌ LEO

23 julio - 23 agosto

En el aspecto laboral tendrás la posibilidad de destacar en una tarea clave.

♍ VIRGO

24 agosto - 23 septiembre

Organizarte bien será la mejor ventaja para conseguir destacar en tu trabajo.

♎ LIBRA

24 septiembre - 23 octubre

A nivel de salud te encuentras en un momento en el que tienes un buen equilibrio físico y mental.

♏ ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

Una intuición certera te servirá de mucha ayuda para afrontar asuntos delicados.

♐ SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

Durante la jornada de hoy vas a disfrutar de momentos muy alegres y espontáneos.

♑ CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 enero

Para evitar problemas de salud debes dosificar esfuerzos para conseguir rendir mucho mejor.

♒ ACUARIO

21 enero - 19 febrero

Te surgirán ideas muy innovadoras que te proporcionarán ventajas en tu trabajo.

♓ PISCIS

20 febrero - 20 marzo

Desde el punto de vista sentimental tendrás un día tierno y favorable para los acercamientos.

¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del miércoles.