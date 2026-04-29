ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: jueves, 30 de abril
ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este miércoles, 29 de abril. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.
21 de marzo - 20 de abril
La jornada de hoy será muy exigente en tu trabajo, pero tendrás opciones de avanzar.
21 abril - 20 mayo
En el amor la estabilidad y la confianza marcarán completamente el día.
21 mayo - 21 junio
Recibirás noticias importantes en tu trabajo que te obligarán a reaccionar rápidamente.
22 junio - 22 julio
A nivel sentimental te sentirás con una sensibilidad especial, escucha a tu corazón.
23 julio - 23 agosto
En el aspecto laboral tendrás la posibilidad de destacar en una tarea clave.
24 agosto - 23 septiembre
Organizarte bien será la mejor ventaja para conseguir destacar en tu trabajo.
24 septiembre - 23 octubre
A nivel de salud te encuentras en un momento en el que tienes un buen equilibrio físico y mental.
24 octubre - 22 noviembre
Una intuición certera te servirá de mucha ayuda para afrontar asuntos delicados.
23 noviembre - 21 diciembre
Durante la jornada de hoy vas a disfrutar de momentos muy alegres y espontáneos.
22 diciembre - 20 enero
Para evitar problemas de salud debes dosificar esfuerzos para conseguir rendir mucho mejor.
21 enero - 19 febrero
Te surgirán ideas muy innovadoras que te proporcionarán ventajas en tu trabajo.
20 febrero - 20 marzo
Desde el punto de vista sentimental tendrás un día tierno y favorable para los acercamientos.
¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del miércoles.
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