Horóscopo del día: jueves, 9 de abril

El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este jueves, 9 de abril. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Demostrarás una energía muy fuerte, pero existe riesgo de agotamiento si no paras.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

En tu trabajo demostrarás un progreso constante, intenta mantenerte en esta línea positiva.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

En el amor conseguirás tener conversaciones clave para poder aclarar todas tus dudas.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

A nivel sentimental te encuentras en un momento en el que necesitas mucho apoyo y cercanía.

♌ LEO

23 julio - 23 agosto

En el ámbito laboral te aparecerán oportunidades que te ayudarán a destacar.

♍ VIRGO

24 agosto - 23 septiembre

La jornada de trabajo de hoy se presenta muy exigente, la buena organización será imprescindible.

♎ LIBRA

24 septiembre - 23 octubre

Tendrás que tomar decisiones laborales muy importantes dentro de un entorno inestable.

♏ ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

Demostrarás mucha intensidad en el aspecto sentimental, que puede generar algún conflicto.

♐ SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

Surgirán una serie de cambios en tu trabajo que exigirán de una adaptación complicada.

♑ CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 enero

Tus superiores te asignarán mu-chas más responsabilidades de las que tenías en tu trabajo.

♒ ACUARIO

21 enero - 19 febrero

Tu alto nivel de creatividad te será muy útil para superar los nuevos retos que tengas que afrontar.

♓ PISCIS

20 febrero - 20 marzo

Durante la jornada de hoy conseguirás una conexión emocional profunda con tu pareja.

¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del miércoles.