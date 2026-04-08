ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: jueves, 9 de abril
ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este jueves, 9 de abril. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.
21 de marzo - 20 de abril
Demostrarás una energía muy fuerte, pero existe riesgo de agotamiento si no paras.
21 abril - 20 mayo
En tu trabajo demostrarás un progreso constante, intenta mantenerte en esta línea positiva.
21 mayo - 21 junio
En el amor conseguirás tener conversaciones clave para poder aclarar todas tus dudas.
22 junio - 22 julio
A nivel sentimental te encuentras en un momento en el que necesitas mucho apoyo y cercanía.
23 julio - 23 agosto
En el ámbito laboral te aparecerán oportunidades que te ayudarán a destacar.
24 agosto - 23 septiembre
La jornada de trabajo de hoy se presenta muy exigente, la buena organización será imprescindible.
24 septiembre - 23 octubre
Tendrás que tomar decisiones laborales muy importantes dentro de un entorno inestable.
24 octubre - 22 noviembre
Demostrarás mucha intensidad en el aspecto sentimental, que puede generar algún conflicto.
23 noviembre - 21 diciembre
Surgirán una serie de cambios en tu trabajo que exigirán de una adaptación complicada.
22 diciembre - 20 enero
Tus superiores te asignarán mu-chas más responsabilidades de las que tenías en tu trabajo.
21 enero - 19 febrero
Tu alto nivel de creatividad te será muy útil para superar los nuevos retos que tengas que afrontar.
20 febrero - 20 marzo
Durante la jornada de hoy conseguirás una conexión emocional profunda con tu pareja.
¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del miércoles.
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