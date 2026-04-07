Horóscopo del día: miércoles, 8 de abril

El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este miércoles, 8 de abril. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

En tu trabajo tendrás que afrontar una jornada muy exigente, evita decisiones impulsivas.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

En el aspecto amoroso estás en un momento de estabilidad que te aporta mucha confianza.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

Te encargarán varias tareas a la vez en tu trabajo, priorizar será la clave del éxito.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

Te encuentras en un momento sentimental en el que necesitas más afecto y comprensión.

♌ LEO

23 julio - 23 agosto

Durante el día de hoy demostrarás una energía muy positiva si sabes dosificarla.

♍ VIRGO

24 agosto - 23 septiembre

Para evitar problemas de salud debes tener mucha atención sobre el cansancio acumulado.

♎ LIBRA

24 septiembre - 23 octubre

Hoy deberás tomar decisiones importantes en tu trabajo que requieren de previo análisis.

♏ ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

A nivel laboral tendrás que soportar mucha presión externa que te exigirá la máxima firmeza.

♐ SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

Tendrás algunos cambios a nivel laboral que te pueden abrir nuevas opciones.

♑ CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 enero

La jornada de hoy resultará muy productiva si consigues tener tus responsabilidades claras.

♒ ACUARIO

21 enero - 19 febrero

Tendrás altibajos leves a nivel de salud, y será importante que no te satures mentalmente.

♓ PISCIS

20 febrero - 20 marzo

Durante los próximos días serás capaz de conseguir una conexión emocional sincera con tu pareja.

¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del martes.