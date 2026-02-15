ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: lunes, 16 de febrero
ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este lunes, 16 de febrero. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.
21 de marzo - 20 de abril
Buen nivel de energía; evita más sobreesfuerzos. Actitud directa que favorece acuerdos.
21 abril - 20 mayo
Estable; cuida tu alimentación. Seguridad en decisiones financieras.
21 mayo - 21 junio
Algo de tensión nerviosa; busca pausas. Actividad intensa y comunicaciones clave.
22 junio - 22 julio
Sensibilidad elevada; necesitas calma. Responsabilidades que exigen constancia.
23 julio - 23 agosto
Tendrás la vitalidad en alza. Reconocimiento a tu esfuerzo en el entorno laboral.
24 agosto - 23 septiembre
Atención a molestias musculares. Los gestos sinceros fortalecen vínculos.
24 septiembre - 23 octubre
Equilibrio físico y emocional. Es buen momento para negociar lo necesario en el trabajo.
24 octubre - 22 noviembre
Evita el desgaste emocional. Intensidad y profundidad sentimental.
23 noviembre - 21 diciembre
Energía activa; favorece el movimiento. Espontaneidad y buen clima afectivo.
22 diciembre - 20 enero
Resistencia firme, pero dosifica esfuerzos. En el trabajo experimentarás un progreso constante.
21 enero - 19 febrero
Energía variable; regula el descanso. En lo sentimental vivirás sorpresas agradables.
20 febrero - 20 marzo
Necesidad de tranquilidad mental. Romanticismo y sensibilidad en aumento.
¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del domingo.
