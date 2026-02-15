Horóscopo del día: lunes, 16 de febrero

El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este lunes, 16 de febrero. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Buen nivel de energía; evita más sobreesfuerzos. Actitud directa que favorece acuerdos.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

Estable; cuida tu alimentación. Seguridad en decisiones financieras.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

Algo de tensión nerviosa; busca pausas. Actividad intensa y comunicaciones clave.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

Sensibilidad elevada; necesitas calma. Responsabilidades que exigen constancia.

♌ LEO

23 julio - 23 agosto

Tendrás la vitalidad en alza. Reconocimiento a tu esfuerzo en el entorno laboral.

♍ VIRGO

24 agosto - 23 septiembre

Atención a molestias musculares. Los gestos sinceros fortalecen vínculos.

♎ LIBRA

24 septiembre - 23 octubre

Equilibrio físico y emocional. Es buen momento para negociar lo necesario en el trabajo.

♏ ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

Evita el desgaste emocional. Intensidad y profundidad sentimental.

♐ SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

Energía activa; favorece el movimiento. Espontaneidad y buen clima afectivo.

♑ CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 enero

Resistencia firme, pero dosifica esfuerzos. En el trabajo experimentarás un progreso constante.

♒ ACUARIO

21 enero - 19 febrero

Energía variable; regula el descanso. En lo sentimental vivirás sorpresas agradables.

♓ PISCIS

20 febrero - 20 marzo

Necesidad de tranquilidad mental. Romanticismo y sensibilidad en aumento.

¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del domingo.