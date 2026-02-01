Horóscopo del día: lunes, 2 de febrero

El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este lunes, 2 de febrero. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.

ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Día activo, con tendencia a actuar sin pensar. En el amor conviene medir las palabras.

TAURO

21 abril - 20 mayo

La estabilidad será tu prioridad. Buen momento para ordenar asuntos económicos o domésticos.

GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

Noticias, llamadas o encuentros inesperados marcarán la jornada. Mantén la mente abierta.

CÁNCER

22 junio - 22 julio

Sensibilidad a flor de piel. Necesitas seguridad emocional y un entorno tranquilo.

LEO

23 julio - 23 agosto

Buen día para liderar o tomar la iniciativa, pero evita imponer tu punto de vista.

VIRGO

24 agosto - 23 septiembre

En el amor, intenta no analizarlo todo. Escucha también a tu intuición.

LIBRA

24 septiembre - 23 octubre

La armonía dependerá de tu capacidad para cerrar asuntos del pasado.

ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

Buen día para planear viajes o nuevas ideas, pero no tomes decisiones impulsivas.

CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 enero

Avanzas paso a paso. En lo personal, permítete un pequeño descanso.

ACUARIO

21 enero - 19 febrero

Buen ambiente social y posibilidad de propuestas interesantes en el trabajo.

PISCIS

20 febrero - 20 marzo

Día ideal para actividades creativas o de ayuda a otros. No descuides tu descanso emocional.

