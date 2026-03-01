Horóscopo del día: lunes, 2 de marzo

El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este lunes, 2 de marzo. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Día exigente, prioriza tareas y no disperses tu energía en asuntos secundarios.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

En lo amoroso, clima sereno que invita a reforzar compromisos y planes a futuro.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

En el trabajo habrá noticias o cambios inesperados que exigirán rapidez de reacción.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

Necesidad de apoyo y comprensión, expresa lo que sientes con claridad.

♌ LEO

23 julio - 23 agosto

Reconocimiento o avance significativo en proyectos personales que tenías pendientes.

♍ VIRGO

24 agosto - 23 septiembre

Una organización eficaz que permite cerrar con éxito asuntos atrasados.

♎ LIBRA

24 septiembre - 23 octubre

Ambiente armonioso y detalles sinceros consolidan la relación a largo plazo.

♏ ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

Jornada estratégica, mantén discreción en decisiones clave para que lleguen a buen puerto.

♐ SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

Optimismo alto, pero no descuides el descanso para no ver comprometida tu salud.

♑ CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 enero

Tendrás una actitud reservada, muestra tus sentimientos con mayor apertura.

♒ ACUARIO

21 enero - 19 febrero

Creatividad destacada que puede generar soluciones innovadoras en el trabajo.

♓ PISCIS

20 febrero - 20 marzo

Día favorable para fortalecer vínculos y compartir ilusiones con los que te rodean.

¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del domingo.