ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: domingo, 1 de marzo
ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este domingo, 1 de marzo. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.
21 de marzo - 20 de abril
Energía alta, pero conviene dosificar esfuerzos para evitar agotamiento al final del día.
21 abril - 20 mayo
Avances constantes. La paciencia será tu mejor aliada ante pequeños retrasos.
21 mayo - 21 junio
Surgen ideas interesantes. Aprovecha tu capacidad de adaptación.
22 junio - 22 julio
Necesidad de comprensión mutua; expresa lo que sientes sin reservas.
23 julio - 23 agosto
En el trabajo obtendrás reconocimiento por esfuerzos recientes; mantén la constancia.
24 agosto - 23 septiembre
Una buena organización en el trabajoy disciplina darán resultados concretos.
24 septiembre - 23 octubre
Romanticismo en alza, los pequeños detalles marcarán la diferencia.
24 octubre - 22 noviembre
Emociones profundas e intensas, evita los celos y apuesta por la confianza.
23 noviembre - 21 diciembre
Optimismo renovado; cuida el descanso nocturno. Nuevas propuestas laborales interesantes.
22 diciembre - 20 enero
Responsabilidades claras y avances firmes. Buen día para cerrar asuntos pendientes.
21 enero - 19 febrero
Tus ideas pueden llamar la atención. Sorpresas agradables o encuentros inesperados.
20 febrero - 20 marzo
Día propicio para expresar sentimientos y fortalecer la complicidad.
¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del sábado.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: domingo, 1 de marzo
LA GRAN FIESTA DEL CINE
Lista completa de candidatos a los Premios Goya 2026 por categoría
ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: sábado, 28 de febrero
Lo último