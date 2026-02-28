Horóscopo del día: domingo, 1 de marzo

El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este domingo, 1 de marzo. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Energía alta, pero conviene dosificar esfuerzos para evitar agotamiento al final del día.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

Avances constantes. La paciencia será tu mejor aliada ante pequeños retrasos.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

Surgen ideas interesantes. Aprovecha tu capacidad de adaptación.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

Necesidad de comprensión mutua; expresa lo que sientes sin reservas.

♌ LEO

23 julio - 23 agosto

En el trabajo obtendrás reconocimiento por esfuerzos recientes; mantén la constancia.

♍ VIRGO

24 agosto - 23 septiembre

Una buena organización en el trabajoy disciplina darán resultados concretos.

♎ LIBRA

24 septiembre - 23 octubre

Romanticismo en alza, los pequeños detalles marcarán la diferencia.

♏ ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

Emociones profundas e intensas, evita los celos y apuesta por la confianza.

♐ SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

Optimismo renovado; cuida el descanso nocturno. Nuevas propuestas laborales interesantes.

♑ CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 enero

Responsabilidades claras y avances firmes. Buen día para cerrar asuntos pendientes.

♒ ACUARIO

21 enero - 19 febrero

Tus ideas pueden llamar la atención. Sorpresas agradables o encuentros inesperados.

♓ PISCIS

20 febrero - 20 marzo

Día propicio para expresar sentimientos y fortalecer la complicidad.

