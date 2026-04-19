Horóscopo del día: lunes, 20 de abril

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ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este lunes, 20 de abril. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.
21 de marzo - 20 de abril
La jornada de hoy puede ser un buen día para cerrar asuntos laborales pendientes.
21 abril - 20 mayo
En el amor por fin has conseguido estabilidad, momento favorable para consolidar tu relación.
21 mayo - 21 junio
En tu trabajo te surgirán muchas ideas, pero deberás centrarte en lo prioritario.
22 junio - 22 julio
En el ámbito laboral la jornada de hoy será muy exigente, pero no debes sobrecargarte.
23 julio - 23 agosto
Durante el día de hoy demostrarás tener buena energía, pero intenta controlar los excesos.
24 agosto - 23 septiembre
La organización será un aspecto clave para evitar cometer fallos en tu trabajo.
24 septiembre - 23 octubre
En lo relacionado con el amor la armonía ha llegado y tendrás fluidez en tus relaciones.
24 octubre - 22 noviembre
Demostrar una pasión más elevada de lo habitual requiere evitar conflictos innecesarios.
23 noviembre - 21 diciembre
Te surgirán nuevas oportunidades laborales que deberás analizar y elegir con mucho criterio.
22 diciembre - 20 enero
En tu trabajo demuestras un progreso constante, continúa con esta buena línea.
21 enero - 19 febrero
Vas a tener que afrontar cambios en tu relación sentimental, debes mostrarte flexible.
20 febrero - 20 marzo
Tu capacidad de intuición será acertada, y te permitirá tener un buen día en tu trabajo.
¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del domingo.
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