Horóscopo del día: lunes, 20 de abril

El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este lunes, 20 de abril. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

La jornada de hoy puede ser un buen día para cerrar asuntos laborales pendientes.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

En el amor por fin has conseguido estabilidad, momento favorable para consolidar tu relación.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

En tu trabajo te surgirán muchas ideas, pero deberás centrarte en lo prioritario.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

En el ámbito laboral la jornada de hoy será muy exigente, pero no debes sobrecargarte.

♌ LEO

23 julio - 23 agosto

Durante el día de hoy demostrarás tener buena energía, pero intenta controlar los excesos.

♍ VIRGO

24 agosto - 23 septiembre

La organización será un aspecto clave para evitar cometer fallos en tu trabajo.

♎ LIBRA

24 septiembre - 23 octubre

En lo relacionado con el amor la armonía ha llegado y tendrás fluidez en tus relaciones.

♏ ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

Demostrar una pasión más elevada de lo habitual requiere evitar conflictos innecesarios.

♐ SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

Te surgirán nuevas oportunidades laborales que deberás analizar y elegir con mucho criterio.

♑ CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 enero

En tu trabajo demuestras un progreso constante, continúa con esta buena línea.

♒ ACUARIO

21 enero - 19 febrero

Vas a tener que afrontar cambios en tu relación sentimental, debes mostrarte flexible.

♓ PISCIS

20 febrero - 20 marzo

Tu capacidad de intuición será acertada, y te permitirá tener un buen día en tu trabajo.

¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del domingo.