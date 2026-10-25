Horóscopo del día: lunes, 26 de octubre
ORÁCULO DAS BURGAS
¿Qué dice de ti el horóscopo de hoy? Descúbrelo con el Oráculo das Burgas.
El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este lunes, 26 de octubre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.
♈ ARIES
21 de marzo - 20 de abril
Empieza la semana con un ritmo que puedas mantener. Una tarea exigirá iniciativa y capacidad para improvisar.
♉ TAURO
21 abril - 20 mayo
Comprobar unos datos te permitirá negociar con mayor seguridad. Conseguirás expresar algo que llevabas tiempo guardando.
♊ GÉMINIS
21 mayo - 21 junio
Una pausa breve te ayudará a recuperar la concentración. Una conversación inesperada despertará tu curiosidad por alguien.
♋ CÁNCER
22 junio - 22 julio
Procura mantener unos horarios de comida regulares. Un cambio de prioridades requerirá reorganizar parte de la jornada.
♌ LEO
23 julio - 22 agosto
Reserva energías para llegar con ánimo al final del día. Defenderás una propuesta con argumentos que llamarán la atención.
♍ VIRGO
23 agosto - 21 septiembre
No pospongas el descanso hasta terminarlo absolutamente todo. Detectarás un detalle en tu trabajo que a evitará un retraso.
♎ LIBRA
22 septiembre - 22 octubre
Caminar un rato te permitirá despejar la mente. Un acuerdo avanzará cuando concretes qué puedes ofrecer.
♏ ESCORPIO
23 octubre - 21 noviembre
Busca una forma agradable de liberar la tensión. Una respuesta sincera despejará dudas sobre tu relación sentimental.
♐ SAGITARIO
22 noviembre - 20 diciembre
Ajusta tus planes a las energías que tengas hoy. Una oportunidad laboral exigirá valorar bien los plazos antes de aceptar.
♑ CAPRICORNIO
21 diciembre - 19 enero
Alternar tareas te ayudará a evitar el agotamiento. Establecer límites claros facilitará una colaboración en el entorno laboral.
♒ ACUARIO
20 enero - 18 febrero
Desconecta unos minutos entre una obligación y otra. Hablar de un proyecto común renovará la ilusión con tu pareja.
♓ PISCIS
19 febrero - 20 marzo
Dedica la última parte del día a bajar el ritmo. En tu trabajo una petición concreta permitirá demostrar una habilidad poco conocida.
¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este domingo.
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