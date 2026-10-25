Horóscopo del día: lunes, 26 de octubre

El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este lunes, 26 de octubre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Empieza la semana con un ritmo que puedas mantener. Una tarea exigirá iniciativa y capacidad para improvisar.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

Comprobar unos datos te permitirá negociar con mayor seguridad. Conseguirás expresar algo que llevabas tiempo guardando.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

Una pausa breve te ayudará a recuperar la concentración. Una conversación inesperada despertará tu curiosidad por alguien.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

Procura mantener unos horarios de comida regulares. Un cambio de prioridades requerirá reorganizar parte de la jornada.

♌ LEO

23 julio - 22 agosto

Reserva energías para llegar con ánimo al final del día. Defenderás una propuesta con argumentos que llamarán la atención.

♍ VIRGO

23 agosto - 21 septiembre

No pospongas el descanso hasta terminarlo absolutamente todo. Detectarás un detalle en tu trabajo que a evitará un retraso.

♎ LIBRA

22 septiembre - 22 octubre

Caminar un rato te permitirá despejar la mente. Un acuerdo avanzará cuando concretes qué puedes ofrecer.

♏ ESCORPIO

23 octubre - 21 noviembre

Busca una forma agradable de liberar la tensión. Una respuesta sincera despejará dudas sobre tu relación sentimental.

♐ SAGITARIO

22 noviembre - 20 diciembre

Ajusta tus planes a las energías que tengas hoy. Una oportunidad laboral exigirá valorar bien los plazos antes de aceptar.

♑ CAPRICORNIO

21 diciembre - 19 enero

Alternar tareas te ayudará a evitar el agotamiento. Establecer límites claros facilitará una colaboración en el entorno laboral.

♒ ACUARIO

20 enero - 18 febrero

Desconecta unos minutos entre una obligación y otra. Hablar de un proyecto común renovará la ilusión con tu pareja.

♓ PISCIS

19 febrero - 20 marzo

Dedica la última parte del día a bajar el ritmo. En tu trabajo una petición concreta permitirá demostrar una habilidad poco conocida.

¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este domingo.