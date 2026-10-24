Horóscopo del día: domingo, 25 de octubre

El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este domingo, 25 de octubre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Disfruta del día sin imponerte demasiadas obligaciones. Tomar distancia te permitirá valorar mejor una propuesta laboral.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

Busca un equilibrio entre actividad y descanso. En tu trabajo una reflexión tranquila ayudará a definir tu siguiente paso.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

Anota una idea antes de que las distracciones la borren. Alguien mostrará interés por conocerte un poco mejor.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

Reserva tiempo para aquello que te hace sentir bien. Un recuerdo compartido dará pie a una conversación entrañable.

♌ LEO

23 julio - 22 agosto

Podrás aclarar tus objetivos laborales sin resolverlo todo hoy. Tu generosidad encontrará una respuesta afectuosa.

♍ VIRGO

23 agosto - 21 septiembre

Una jornada menos planificada te ayudará a relajarte. Distinguir lo urgente de lo secundario facilitará tus próximas decisiones.

♎ LIBRA

22 septiembre - 22 octubre

Una opinión diferente permitirá completar tu visión de un asunto de tu trabajo. Expresar lo que deseas evitará confusiones.

♏ ESCORPIO

23 octubre - 21 noviembre

Un descanso a tiempo evitará que acumules cansancio. Una muestra de confianza fortalecerá un vínculo importante.

♐ SAGITARIO

22 noviembre - 20 diciembre

Surgirá una idea interesante al conversar con alguien de experiencia. Compartir una pequeña aventura romperá la monotonía.

♑ CAPRICORNIO

21 diciembre - 19 enero

Procura disfrutar del descanso sin pensar en el reloj. Un gesto atento facilitará la reconciliación tras un desacuerdo.

♒ ACUARIO

20 enero - 18 febrero

Busca una actividad que te permita desconectar. Actuar con naturalidad hará que un encuentro resulte especialmente agradable.

♓ PISCIS

19 febrero - 20 marzo

Escucha tu necesidad de calma y reserva un momento propio. Te resultará fácil encontrar palabras para expresar tu cariño.

¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este sábado.