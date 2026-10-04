Horóscopo del día: lunes, 5 de octubre

El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este lunes, 5 de octubre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Tu resistencia mejorará durante el día. Un gesto cariñoso disparará tus dudas en el amor.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

Evita permanecer demasiado tiempo inactivo. En el amor compartirás una agradable confidencia.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

Procura controlar los nervios. En el trabajo una conversación aportará nuevas ideas. Alguien intentará llamar tu atención.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

Necesitas respetar tus momentos de descanso. En lo laboral tu esfuerzo será recompensado.

♌ LEO

23 julio - 22 agosto

En la jornada de hoy te sentirás especialmente animado. En el trabajo tendrás oportunidad de demostrar tu liderazgo.

♍ VIRGO

23 agosto - 21 septiembre

Cuida las pequeñas molestias digestivas. En el trabajo encontrarás una solución práctica a un problema.

♎ LIBRA

22 septiembre - 22 octubre

Un paseo te ayudará a despejarte. En el amor recuperarás la ilusión que tenías casi olvidada.

♏ ESCORPIO

23 octubre - 21 noviembre

No lleves tu resistencia al límite. En lo laboral se presentará un reto estimulante. Y recuperarás la ilusión en el amor.

♐ SAGITARIO

22 noviembre - 20 diciembre

Disfrutarás de buen humor y energía. En lo laboral una respuesta favorable te abrirá caminos.

♑ CAPRICORNIO

21 diciembre - 19 enero

Conviene que vigiles tu postura para no padecer dolores musculares. En lo laboral tendrás que organizar varios asuntos.

♒ ACUARIO

20 enero - 18 febrero

Intenta desconectar de la rutina y relájate más. En lo laboral tu originalidad resolverá una dificultad.

♓ PISCIS

19 febrero - 20 marzo

Tu organismo agradecerá cierta moderación. En el trabajo no te precipites ante una oferta.

¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este domingo.