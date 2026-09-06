ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: lunes, 7 de septiembre
ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este lunes, 7 de septiembre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.
21 de marzo - 20 de abril
Procura moderar un poco el ritmo. En el trabajo resolverás una cuestión importante. Una muestra de cariño te sorprenderá.
21 de abril - 20 de mayo
Te sentirás especialmente activo hoy. Tus esfuerzos serán bien valorados en el entorno laboral.
21 de mayo - 21 de junio
Evita excesos durante la jornada. Una nueva idea en el trabajo puede resultar rentable. Tendrás ocasión de aclarar sentimientos.
22 de junio - 22 de julio
Necesitas dedicar más tiempo al descanso. En el trabajo ten paciencia y no te precipites con una decisión importante.
23 de julio - 22 de agosto
Tu vitalidad irá aumentando progresivamente. Surgirá una oportunidad laboral inesperada que no debes descartar.
23 de agosto- 21 de septiembre
Intenta mantener mayor tranquilidad interior. Conseguirás avanzar más de lo previsto en lo laboral.
22 de septiembre - 22 de octubre
Tendrás un día bastante equilibrado. Conseguirás recuperar una ilusión que parecia perdida.
23 de octubre - 21 de noviembre
Conviene que evites esfuerzos demasiado intensos. Recibirás noticias bastante favorables en el entorno laboral.
22 de noviembre - 20 de diciembre
Aprovecha tu buen nivel de energía. Compartirás momentos especialmente agradables con tu entorno más cercano.
21 de diciembre - 19 de enero
Presta atención a pequeñas molestias. La paciencia en el trabajo terminará dando buenos resultados.
20 de enero -18 de febrero
Necesitas recuperar algunas horas de descanso. Tendrás una agradable sorpresa sentimental.
19 de febrero - 20 de marzo
Llegará el momento en el que debas tomar la iniciativa en el trabajo. Tendrás comprensión y mucha cercania en lo sentimental.
¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este domingo.
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