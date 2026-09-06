Horóscopo del día: lunes, 7 de septiembre

El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este lunes, 7 de septiembre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.

♈ Aries

21 de marzo - 20 de abril

Procura moderar un poco el ritmo. En el trabajo resolverás una cuestión importante. Una muestra de cariño te sorprenderá.

♉ Tauro

21 de abril - 20 de mayo

Te sentirás especialmente activo hoy. Tus esfuerzos serán bien valorados en el entorno laboral.

♊ Géminis

21 de mayo - 21 de junio

Evita excesos durante la jornada. Una nueva idea en el trabajo puede resultar rentable. Tendrás ocasión de aclarar sentimientos.

♋ Cáncer

22 de junio - 22 de julio

Necesitas dedicar más tiempo al descanso. En el trabajo ten paciencia y no te precipites con una decisión importante.

♌ Leo

23 de julio - 22 de agosto

Tu vitalidad irá aumentando progresivamente. Surgirá una oportunidad laboral inesperada que no debes descartar.

♍ Virgo

23 de agosto- 21 de septiembre

Intenta mantener mayor tranquilidad interior. Conseguirás avanzar más de lo previsto en lo laboral.

♎ Libra

22 de septiembre - 22 de octubre

Tendrás un día bastante equilibrado. Conseguirás recuperar una ilusión que parecia perdida.

♏ Escorpio

23 de octubre - 21 de noviembre

Conviene que evites esfuerzos demasiado intensos. Recibirás noticias bastante favorables en el entorno laboral.

♐ Sagitario

22 de noviembre - 20 de diciembre

Aprovecha tu buen nivel de energía. Compartirás momentos especialmente agradables con tu entorno más cercano.

♑ Capricornio

21 de diciembre - 19 de enero

Presta atención a pequeñas molestias. La paciencia en el trabajo terminará dando buenos resultados.

♒ Acuario

20 de enero -18 de febrero

Necesitas recuperar algunas horas de descanso. Tendrás una agradable sorpresa sentimental.

♓ Piscis

19 de febrero - 20 de marzo

Llegará el momento en el que debas tomar la iniciativa en el trabajo. Tendrás comprensión y mucha cercania en lo sentimental.

¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este domingo.