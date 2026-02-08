Horóscopo del día: lunes, 9 de febrero

El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este lunes, 9 de febrero. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Evita el agotamiento, organiza mejor tus tiempos y descansa lo suficiente.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

En tu trabajo vas a comprobar que el trabajo realizado te ha hecho avanzar correctamente.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

Durante la jornada de hoy te van a encomendar la realización de tareas variadas.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

Para todo lo relacionado con el amor vas a tener un día con una sensibilidad elevada.

♌ LEO

23 julio - 23 agosto

Hoy es posible que recibas el re-conocimiento a tu trabajo que llevabas tiempo esperando.

♍ VIRGO

24 agosto - 23 septiembre

Para evitar problemas de salud intenta cuidar las tensiones físicas y respeta tus límites.

♎ LIBRA

24 septiembre - 23 octubre

La jornada de hoy puede ser un buen día para llegar a acuerdos que pueden ser muy beneficiosos.

♏ ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

La discreción será un aspecto clave para conseguir alcanzar los objetivos en tu trabajo.

♐ SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

Tienes una serie de ideas en de-sarrollo que poco a poco van a ir dando sus frutos.

♑ CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 enero

La confianza y la estabilidad serán aspectos importantes para mejorar tu relación sentimental.

♒ ACUARIO

21 enero - 19 febrero

En tu trabajo vas a demostrar un alto grado de creatividad que será muy bien valorada.

♓ PISCIS

20 febrero - 20 marzo

Busca tranquilidad interior y haz todo lo posible para reducir las tensiones emocionales.

