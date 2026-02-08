ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: lunes, 9 de febrero
El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este lunes, 9 de febrero. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.
21 de marzo - 20 de abril
Evita el agotamiento, organiza mejor tus tiempos y descansa lo suficiente.
21 abril - 20 mayo
En tu trabajo vas a comprobar que el trabajo realizado te ha hecho avanzar correctamente.
21 mayo - 21 junio
Durante la jornada de hoy te van a encomendar la realización de tareas variadas.
22 junio - 22 julio
Para todo lo relacionado con el amor vas a tener un día con una sensibilidad elevada.
23 julio - 23 agosto
Hoy es posible que recibas el re-conocimiento a tu trabajo que llevabas tiempo esperando.
24 agosto - 23 septiembre
Para evitar problemas de salud intenta cuidar las tensiones físicas y respeta tus límites.
24 septiembre - 23 octubre
La jornada de hoy puede ser un buen día para llegar a acuerdos que pueden ser muy beneficiosos.
24 octubre - 22 noviembre
La discreción será un aspecto clave para conseguir alcanzar los objetivos en tu trabajo.
23 noviembre - 21 diciembre
Tienes una serie de ideas en de-sarrollo que poco a poco van a ir dando sus frutos.
22 diciembre - 20 enero
La confianza y la estabilidad serán aspectos importantes para mejorar tu relación sentimental.
21 enero - 19 febrero
En tu trabajo vas a demostrar un alto grado de creatividad que será muy bien valorada.
20 febrero - 20 marzo
Busca tranquilidad interior y haz todo lo posible para reducir las tensiones emocionales.
