Horóscopo del día: martes, 1 de septiembre

El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este martes, 1 de septiembre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.

♈ Aries

21 de marzo - 20 de abril

Hoy te sentirás más activo y animado. En tu trabajo conseguirás resolver una cuestión con mucha rapidez.

♉ Tauro

21 de abril - 20 de mayo

Procura descansar después de los esfuerzos de los últimos días. En el amor recuperarás la confianza en alguien.

♊ Géminis

21 de mayo - 21 de junio

Evita alterar demasiado tus horarios. A nivel sentimental vivirás momentos llenos de complicidad.

♋ Cáncer

22 de junio - 22 de julio

Tu energía irá aumentando progresivamente. En el ámbito laboral tendrás que tomar una decisión importante.

♌ Leo

23 de julio - 22 de agosto

Tendrás la necesidad de desconectar de las preocupaciones. Desde el punto de vista amoroso alguien buscará acercarse a ti.

♍ Virgo

23 de agosto- 21 de septiembre

En tu trabajo podrás solucionar un antiguo problema. Evita discutir con tu pareja por asuntos pequeños.

♎ Libra

22 de septiembre - 22 de octubre

Durante el día de hoy disfrutarás de bastante vitalidad. Se te presentará una oportunidad laboral interesante.

♏ Escorpio

23 de octubre - 21 de noviembre

Tus planes laborales comenzarán a avanzar como esperabas. Una duda sentimental quedará finalmente aclarada.

♐ Sagitario

22 de noviembre - 20 de diciembre

Encontrarás un mayor equilibrio y tranquilidad en tu vida. En el amor déjate llevar algo más por tus sentimientos.

♑ Capricornio

21 de diciembre - 19 de enero

Dedica algún tiempo a relajarte. En el aspecto amoroso habrá un acercamiento que llevabas tiempo esperando.

♒ Acuario

20 de enero -18 de febrero

Te encontrarás especialmente dinámico durante el día de hoy. En el amor una nueva ilusión ganará fuerza.

♓ Piscis

19 de febrero - 20 de marzo

A nivel de salud debes cuidar especialmente tus horas de sueño.Una colaboración en tu trabajo resultará muy positiva.

¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este lunes.