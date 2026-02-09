Horóscopo del día: martes, 10 de febrero

El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este martes, 10 de febrero. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

En tu trabajo vas a tener que afrontar una jornada en la que tendrás que soportar bastante presión.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

En todo lo relacionado con los asuntos amorosos el día de hoy va a ser muy estable.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

Vas a tener que adaptarte de una forma rápida a una serie de cambios en el ámbito laboral.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

Te encuentras en un momento de tu vida en el que lo que necesitas es más comprensión.

♌ LEO

23 julio - 23 agosto

Durante el día de hoy podrás poner en práctica una iniciativa positiva en tu trabajo.

♍ VIRGO

24 agosto - 23 septiembre

Poco a poco comprobarás que el trabajo realizado te permite avanzar de manera muy firme.

♎ LIBRA

24 septiembre - 23 octubre

La jornada de hoy puede ser un buen día para llegar a acuerdos a nivel laboral.

♏ ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

A nivel de salud evita el desgaste mental y reserva tiempo para desconectar.

♐ SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

En los asuntos amorosos te en-cuentras con ganas de libertad y de explorar nuevos caminos.

♑ CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 enero

Por fin conseguirás tener claro cuáles son tus responsabilidades dentro de tu trabajo.

♒ ACUARIO

21 enero - 19 febrero

Vas a disfrutar de un día con un muy buen ambiente social que favorecerá tu vida amorosa.

♓ PISCIS

20 febrero - 20 marzo

Para mejorar tu salud busca tranquilidad interior y reduce tensiones emocionales.

¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del lunes.