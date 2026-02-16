Horóscopo del día: martes, 17 de febrero

El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este martes, 17 de febrero. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Energía estable; evita tensiones innecesarias. Momentos de sinceridad que fortalecen.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

Buena, aunque conviene descansar más. Avances firmes en lo económico.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

Nerviosismo leve; busca desconectar. Cambios que exigen adaptación.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

Sensibilidad alta; prioriza tu bienestar. Las exigencias externas aumentan en el trabajo.

♌ LEO

23 julio - 23 agosto

Hoy tendrás vitalidad elevada. En el trabajo habrá reconocimiento del liderazgo.

♍ VIRGO

24 agosto - 23 septiembre

Atención a tensiones físicas. Actitud comprensiva mejora vínculos.

♎ LIBRA

24 septiembre - 23 octubre

Equilibrio general positivo. Buen momento para acuerdos beneficiosos en el trabajo.

♏ ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

Evita el desgaste mental. En el trabajo habrá una estrategia acertada. Intensidad emocional marcada.

♐ SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

Energía activa; favorece el movimiento. Espontaneidad y cercanía el el terreno afectivo.

♑ CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 enero

Resistencia firme, pero cuida el descanso. Responsabilidades bien gestionadas.

♒ ACUARIO

21 enero - 19 febrero

Energía variable; regula horarios. En el trabajo tu creatividad será destacada.

♓ PISCIS

20 febrero - 20 marzo

Necesidad de calma interior. En lo laboral tendrás un inspiración muy activa.

¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del lunes.