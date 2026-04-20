Horóscopo del día: martes, 21 de abril

El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este martes, 21 de abril. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

En tu trabajo tendrás que afrontar retos que te obligarán a reaccionar muy rápido.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

Una vez alcanzada la estabilidad ha llegado el momento de afianzar tu relación sentimental.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

Durante el día de hoy es posible que notes algo de cansancio mental; busca cómo desconectar.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

A nivel sentimental estás con necesidad de cercanía; expresa todo lo que sientes.

♌ LEO

23 julio - 23 agosto

Disfrutarás de un día en el que destacarás en tu trabajo; buen momento para liderar.

♍ VIRGO

24 agosto - 23 septiembre

Tu situación sentimental mejorará si eres mucho más flexible con tu pareja.

♎ LIBRA

24 septiembre - 23 octubre

A nivel de salud debes encontrar el equilibrio; es un buen momento para cuidarte.

♏ ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

Se producirán cambios en tu entorno laboral que te obligarán a adaptar tu estrategia.

♐ SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

Te surgirán nuevas ideas en tu trabajo que pueden ser interesantes, pero concreta lo importante.

♑ CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 enero

En los últimos días te estás mostrando reservado emocionalmente; intenta abrirte mucho más.

♒ ACUARIO

21 enero - 19 febrero

Tu creatividad estará en alza y eso te permitirá aportar buenas soluciones en tu trabajo.

♓ PISCIS

20 febrero - 20 marzo

Durante la jornada de hoy te mostrarás muy sensible; debes buscar más tranquilidad.

¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del lunes.