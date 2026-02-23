Horóscopo del día: martes, 24 de febrero
ORÁCULO DAS BURGAS
¿Qué dice de ti el horóscopo de hoy? Descúbrelo con el Oráculo das Burgas
El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este martes, 24 de febrero. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.
♈ ARIES
21 de marzo - 20 de abril
La jornada de hoy será muy dinámica en tu trabajo y deberás tomar decisiones importantes.
♉ TAURO
21 abril - 20 mayo
Si eres capaz de conseguir mucha más seguridad emocional fortalecerás tu relación.
♊ GÉMINIS
21 mayo - 21 junio
En el ámbito laboral vas a tener que afrontar cambios inesperados que requerirán flexibilidad.
♋ CÁNCER
22 junio - 22 julio
Las exigencias externas en tu trabajo van a poner a prueba toda tu paciencia.
♌ LEO
23 julio - 23 agosto
Durante los próximos días vas a disfrutar de una pasión renovada y de mayor complicidad.
♍ VIRGO
24 agosto - 23 septiembre
La organización será un aspecto clave que te ayudará a evitar retrasos en tu trabajo.
♎ LIBRA
24 septiembre - 23 octubre
En la salud te encuentras con un equilibrio general, intenta mantener hábitos saludables.
♏ ESCORPIO
24 octubre - 22 noviembre
En el aspecto amoroso es posible que tengas un encuentro que despierte sentimientos profundos.
♐ SAGITARIO
23 noviembre - 21 diciembre
Laboralmente hablando te llegarán nuevas propuestas que te permitirán ampliar horizontes.
♑ CAPRICORNIO
22 diciembre - 20 enero
Hoy vas a tener una mayor carga laboral, aunque serás capaz de conseguir avances sólidos.
♒ ACUARIO
21 enero - 19 febrero
En este momento de tu vida necesitas encontrar el equilibrio entre libertad y compromiso.
♓ PISCIS
20 febrero - 20 marzo
La jornada de hoy puede ser un día propicio para fortalecer la cercanía emocional.
¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del lunes.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: martes, 24 de febrero
TRASPARENCIA COMUNICATIVA
España busca limitar la publicidad institucional al 35% en los medios
Lo último
¿Por qué Pedro no convoca elecciones?
LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este martes, 24 de febrero
CUATRO AÑOS DE LA GUERRA DE UCRANIA
Zelenski asegura que Putin ha iniciado otra Guerra Mundial
OPERACIÓN POLICIAL
Rías Baixas-Ourense: viaje de la droga que nutre Covadonga