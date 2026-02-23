Horóscopo del día: martes, 24 de febrero

El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este martes, 24 de febrero. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

La jornada de hoy será muy dinámica en tu trabajo y deberás tomar decisiones importantes.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

Si eres capaz de conseguir mucha más seguridad emocional fortalecerás tu relación.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

En el ámbito laboral vas a tener que afrontar cambios inesperados que requerirán flexibilidad.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

Las exigencias externas en tu trabajo van a poner a prueba toda tu paciencia.

♌ LEO

23 julio - 23 agosto

Durante los próximos días vas a disfrutar de una pasión renovada y de mayor complicidad.

♍ VIRGO

24 agosto - 23 septiembre

La organización será un aspecto clave que te ayudará a evitar retrasos en tu trabajo.

♎ LIBRA

24 septiembre - 23 octubre

En la salud te encuentras con un equilibrio general, intenta mantener hábitos saludables.

♏ ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

En el aspecto amoroso es posible que tengas un encuentro que despierte sentimientos profundos.

♐ SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

Laboralmente hablando te llegarán nuevas propuestas que te permitirán ampliar horizontes.

♑ CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 enero

Hoy vas a tener una mayor carga laboral, aunque serás capaz de conseguir avances sólidos.

♒ ACUARIO

21 enero - 19 febrero

En este momento de tu vida necesitas encontrar el equilibrio entre libertad y compromiso.

♓ PISCIS

20 febrero - 20 marzo

La jornada de hoy puede ser un día propicio para fortalecer la cercanía emocional.

¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del lunes.