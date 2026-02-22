ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: lunes, 23 de febrero
ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este lunes, 23 de febrero. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.
21 de marzo - 20 de abril
En tu trabajo tendrás que afrontar situaciones imprevistas que te exigirán rapidez mental.
21 abril - 20 mayo
Todo progresará de manera lenta pero segura en los proyectos que tienes en marcha.
21 mayo - 21 junio
En el amor el diálogo será más necesario que nunca para evitar confusiones.
22 junio - 22 julio
Durante el día de hoy en tu trabajo tendrás una jornada intensa con cierta presión externa.
23 julio - 23 agosto
Es muy posible que tengas en-cuentros que consigan reavivar la pasión.
24 agosto - 23 septiembre
A nivel laboral habrá detalles importantes que requerirán la máxima concentración.
24 septiembre - 23 octubre
El romanticismo y la armonía están en aumento, aprovecha este buen momento en tu vida.
24 octubre - 22 noviembre
En los asuntos amorosos sentirás una pasión muy fuerte, pero deberás controlar la desconfianza.
23 noviembre - 21 diciembre
Es muy posible que te surja una oportunidad muy interesante en el entorno laboral.
22 diciembre - 20 enero
El día de hoy puede ser un buen momento para mostrar tu lado más cercano en el amor.
21 enero - 19 febrero
Todas las ideas originales que tienes recibirán el apoyo por parte de tus compañeros de trabajo.
20 febrero - 20 marzo
En el ámbito laboral tu alto nivel de creatividad será útil para resolver los bloqueos que aparezcan.
¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del domingo.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: lunes, 23 de febrero
OPERACIÓN ARTEMIS II
El viaje tripulado a la Luna se pospone por fallos técnicos
EL LENGUAJE DE LA MODA
El lenguaje secreto del Halftime Show: cómo la ropa contó la verdadera historia
Lo último
LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este lunes, 23 de febrero
PRIMERA VICTORIA DEL 2026
El Loñoá vuelve a renacer ante el Polígono (0-1)