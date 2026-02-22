Horóscopo del día: lunes, 23 de febrero

El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este lunes, 23 de febrero. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

En tu trabajo tendrás que afrontar situaciones imprevistas que te exigirán rapidez mental.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

Todo progresará de manera lenta pero segura en los proyectos que tienes en marcha.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

En el amor el diálogo será más necesario que nunca para evitar confusiones.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

Durante el día de hoy en tu trabajo tendrás una jornada intensa con cierta presión externa.

♌ LEO

23 julio - 23 agosto

Es muy posible que tengas en-cuentros que consigan reavivar la pasión.

♍ VIRGO

24 agosto - 23 septiembre

A nivel laboral habrá detalles importantes que requerirán la máxima concentración.

♎ LIBRA

24 septiembre - 23 octubre

El romanticismo y la armonía están en aumento, aprovecha este buen momento en tu vida.

♏ ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

En los asuntos amorosos sentirás una pasión muy fuerte, pero deberás controlar la desconfianza.

♐ SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

Es muy posible que te surja una oportunidad muy interesante en el entorno laboral.

♑ CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 enero

El día de hoy puede ser un buen momento para mostrar tu lado más cercano en el amor.

♒ ACUARIO

21 enero - 19 febrero

Todas las ideas originales que tienes recibirán el apoyo por parte de tus compañeros de trabajo.

♓ PISCIS

20 febrero - 20 marzo

En el ámbito laboral tu alto nivel de creatividad será útil para resolver los bloqueos que aparezcan.

