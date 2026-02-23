¿Por qué Pedro no convoca elecciones?

Es la pregunta eterna, como suele decirse, la del “millón”… ¿por qué los socialistas no convocan de una vez las elecciones generales? La respuesta la ha contestado el propio presidente a una pregunta durante su estancia en la India: pues que Pedro no le concede importancia a todas las elecciones de las autonomías, en las que va perdiendo paulatinamente. Lo único que le interesa con las generales, donde dice que todos los votantes se van a volcar, mientras en estas citas electorales de cada autonomía se están inhibiendo. Tal cual. Sin ambages.

Recordemos que según sus últimos vaticinios electorales, el PSOE al día de hoy tiene 23,6 y el PP, 16 y Vox, 13,7, mientras que los restantes aspirantes, Sumar, Podemos y ERC, naufragan entre 4,8, 2,9 y 1,6 puntos respectivamente. De esta manera, dicho organismo demoscópico público rompe la media de encuestas y encarama a los socialistas con cerca de diez puntos con los populares. Todo un regalo que le da Tezanos a su venerado líder. El presidente del CIS sigue siendo un fiel afiliado al Partido Socialista desde 1973 y, por supuesto, no le falla a Sánchez.

El Centro de Investigaciones Sociológicas viene aplicando “una metodología de estimación de apoyo electoral basada en la especificación de escenarios” y, además, “una medición por escenarios que no posee intención prospectiva y se encuentra referida al periodo de recolección de los datos”. En el preámbulo del CIS, se explica que ese trabajo “procede a una sistematización teórica y metodológica de los modelos dando lugar a una ampliación del número y diversidad de escenarios con la finalidad de ampliar el rango de configuraciones posibles”. Y abunda que “en una situación con una volatilidad elevada de aparición y desaparición de organizaciones políticas es conveniente conocer las probabilidades de realización empírica (estimación) de cada una de ellas en diferentes presupuestos”.

No es que este barómetro machaque reiteradamente que el resultado del PSOE en unos comicios le deparan “unos brillantes resultados”, sencillamente, cada mes lo dice muy claro. Sánchez tiene unas magníficas cartas para jugar la partida y por eso no entendemos a qué está esperando para disolver el Gobierno y afrontar unas nuevas elecciones que tan claramente las tienen a punto de caramelo, según sus pronósticos del CIS.

Además, mientras este instituto público, desde la llegada de José Félix Tezanos a su dirección, continúe haciendo esta “campaña de promoción”… el caso es que el CIS ya no tiene ni el reconocimiento ni el prestigio que hoy tiene cualquier profesional de estos estudios de opinión.